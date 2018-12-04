數位金融發展樂觀 LINE調查：52%台灣人期待無現金化

LINE 針對包括台灣在內 7 個國家的最新公布調查顯示，台灣、泰國和印尼的受訪者對數位金融未來的發展相當樂觀，且這三個國家接受度皆高於日、韓，其中，其中更有 52% 台灣消費者期待無現金化。

LINE 調查包括台灣、泰國、印尼、日本、韓國、英國和美國 7 個國家，5000 名智慧型手機使用者的看法。調查中有 64% 受訪者認為，金融科技能讓他們更輕易規劃及管理財務，且消費者對於金融科技的信任程度也相當高，63% 受訪者表示，信任目前已知的金融科技產品與服務。研究更顯示，越年輕的族群對金融科技信任程度越高，有 69% 的 18-34 歲年輕人對金融科技表達信任，表示金融科技在年輕族群中擁有更大的發展空間與潛力。

在願意透過行動裝置 App 使用的服務中，儲蓄帳戶 65%、轉帳 / 電 57%、現金帳 48% 和保險 48% ，是最多人選擇的項目。其中，人壽保險 65%、旅遊保險 58% 和房屋保險 50% ，為受訪者最想透過行動裝置購買的保險服務。

各國受訪者對金融科技準備及接受程度有明顯差異

各地市場受訪者對金融科技抱持不同興趣及考量；其中，台灣、泰國和印尼的受訪者對數位金融未來發展相當樂觀，當被問及對「無現金社會」的看法時，這 3 個國家受訪者的正面回答皆高於調查結果平均值的 37%。其中，泰國受訪者有高達 57% 表示對於「無現金化」感到興奮期待，接續則是印尼的 56% 及台灣的 52%。

台灣、泰國和印尼的受訪者對於使用行動裝置購買金融商品亦同樣有較樂觀的回應。以整體平均值來說，65% 的受訪者願意在行動裝置上開立儲蓄帳戶，泰國受訪者的表現更遙遙領先平均值，有高達 83% 的受訪者表示有此意願，其次是印尼的 77%，台灣為 69%，而韓國受訪者也有相當高的意願，為 75%。

此次調查顯示日本市場與台灣、泰國和印尼明顯不同，日本的受訪者較不傾向脫離傳統金融服務；僅 24% 的受訪者表示對「無現金化」感到興奮期待。在使用行動裝置購買金融科技服務的調查中，日本的意願亦低於平均值；日本受訪者對於透過行動裝置開立儲蓄帳戶的意願是七個國家中的最低，僅 49%、僅 37% 願意在行動裝置上進行投資。

目前，日本受訪者最常親自到實體銀行辦理業務仍達 80%，高於 7 國平均值 68%，也最少使用行動裝置辦理僅 38%，遠低於平均值為 58%。LINE 表示，日本在無現金交易的發展上落後於大多數已開發國家，但隨著政府積極推動改變，日本的無現金交易市場預計將有龐大的成長潛力。