穿戴裝置明年出貨將達2.25億台 年增25.8% 供應鏈可望受惠

國際研究暨顧問機構 Gartner 預測，2019 年全球穿戴裝置出貨量將達到 2.25 億台，年增 25.8%；在終端使用者花費方面，穿戴式裝置金額預估將達 420 億美元，其中智慧手錶 162 億美元，隨著穿戴裝置出貨成長，台廠供應鏈英業達 (2356-TW)、廣達 (2383-TW)、仁寶 (2324-TW) 等，皆可望同步受惠。

智慧穿戴裝置逐漸邁入成熟期，依供應商細分可分四大類型，分別是大型消費電子品牌、時尚和傳統鐘錶品牌、兒童手錶，及專門鎖定特殊用途品牌的利基型族群與新創業者，如需要監測特定健康問題的人士。目前市場雖由蘋果、Fitbit 和三星等消費性電子品牌大幅領先。

Gartner 資深研究總監 Alan Antin 表示，目前智慧手錶市場由 Apple Watch 平均售價支撐，但由於市面上有低價競爭對手，加上大量銷售導致生產和零件成本縮減，智慧手錶整體平均售價，預計將從 2018 年的 221.99 美元，下滑至 2022 年的 210 美元，目前蘋果等大品牌和傳統鐘錶品牌仍力求維持穩定的價格。

此外，耳戴式裝置也蔚為風潮，未來耳戴式裝置將具備虛擬個人助理功能，可執行各種任務，並能處理許多目前由智慧型手機協助使用者完成的任務。Gartner 預測到了 2022 年，耳戴式裝置將占整體穿戴式裝置出貨量的 30% 以上。