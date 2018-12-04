避免肥胖就能防乳癌！醫師的外食4原則

文／早安健康編輯部

癌症多年來一直是我國十大死因第一名，但隨著醫療進步，許多癌症的發生率都在下降，唯獨乳癌發生率卻仍節節上升。

外科醫師江坤俊表示，癌症能夠蟬連十大死因的第一名如此多年，其中一個很大的原因是「大家愈活愈久」。癌症有一個共通點是「你活愈久得到的機會愈高」。

他指出，癌症的發生主要受「基因｣跟「環境」的影響，基因並不會有太大的改變，但當我們活得愈久，暴露在環境裡面威脅因子的時間就會愈長。

但現今許多癌症，例如胃癌、肝癌的發生率都在下降，為甚麼乳癌發生率不降反升？江坤俊醫師回應，我們都知道胃癌、肝癌的危險因子，因此都已做特別預防，像是預防肝癌，我們會知道要先治療 B、C 肝炎、要戒酒。

而為何罹患乳癌的人口反而增加？江坤俊醫師也歸納兩個原因：

飲食西化

「我們都知道肥胖是乳癌的一個危險因子。」江坤俊醫師說明，飲食西化的就代表吃的東西是屬於高油脂的，就比較容易肥胖，成為罹癌的高危險群。

食安問題

相較歐美國家乳癌好發的年紀大約落在 50-55 歲，台灣統計數據更年輕，大概是 45-50 歲左右。江坤俊醫師指出，很多人會問說，如果飲食西化是其中一個原因，西方人不是應該更容易罹患乳癌嗎？怎麼會反而我們好發年齡更年輕？答案是我們的「食安」沒有人家好，把關不像歐美那麼嚴格，導致我們常常暴露在環境荷爾蒙之中，罹癌機率也因此上升。

江醫師推薦的飲食法？

針對預防乳癌該怎麼飲食，江坤俊醫師表示，飲食當然還是要多樣化、營養素多元攝取，此外就是要「控制體重」。

「停經後的婦女，BMI 每增加 1，得到乳癌的機率約增加 18％。」江坤俊醫師說，控制體重很重要，但減肥的方法也要慎選，很多人會用像是節食的方法減肥，當開始效果很好，但到後期都很容易復胖，因為這些方法太嚴格。

「減肥是一輩子的事。」江坤俊醫師提及，減肥不是一時半刻，所以一定要選擇自己能夠接受、又可長久執行的方法，落實在日常生活中。他說，工作忙碌的關係，自己也常常吃外食，但一定會謹記下列原則：

原則 1：雞腿去皮、三層肉去肥肉

江坤俊醫師指出，雞皮與肥肉脂肪量較高，少吃對身體總是比較好。

原則 2：夾自助餐時甩一甩

「現在自助餐不是大部分是秤重算錢嗎？但我不是為了要省錢，是要甩油啦！」江坤俊醫師笑說，自己會以此方式盡量減少食材上附著的油量。

原則 3：白飯只吃半碗

江坤俊醫師分享，像是聚餐或是吃便當時，來的是白飯而非糙米飯時，一定會先撥掉一半，只吃半碗就好，藉此控制澱粉的攝取量。

原則 4：盡量不吃燒烤

「只要看到食材有燒焦的地方，我一定會把它剪掉，因為當中有太多致癌物質。」他透露，一般是不吃燒烤類的食物，除非遇上節慶，好比中秋節有烤肉之約，就會盡量注意。

江醫師最擔心的國人慢性病？

｢其實對我們外科醫師而言，血管健康最重要。」江坤俊醫師強調，運輸營養及代謝廢物都要靠血管，所以若是血管不好，「就等同一個國家的運輸管道沒有建好，」就算有再好的資源也無用，因為送不到目的地，也就是無法供給器官運用。

江坤俊醫師進一步解釋，現在很多人有「三高」問題，也就是高血糖、高血脂與高血壓。「這對日常而言其實很恐怖。」他提及，高血糖久了就容易高血壓，血脂也會跟著開始產生異常，對身體的侵害非常大。

確實，高血壓可能引發中風；高血脂也會引發許多心血管疾病，而高血糖更是會引起全身性的周邊血管硬化及鈣化，血管不好就容易誘發許多病變，嚴重甚至導致死亡。

江坤俊醫師分享，在臨床上就常看到一些糖尿病患者，因為血管循環不好，每次只要開刀，像是縫合腸道後，患者就特別容易產生滲漏的現象，因為癒合力差。

另外，像是電視廣告的橋段，阿嬤雙腳被壓過但都沒感覺，江坤俊醫師也透露，經常看到糖尿病患者，腳上傷口已經 4 公分大，患部紅腫糜爛，差點蜂窩性組織炎才到醫院求診，詢問之下才發現患者根本沒發現自己受傷，「因為他根本感覺不到痛啊。｣

「所以我才說我最害怕的是血管出問題。」江坤俊醫師強調，無論今天是三高中哪一高引起的都不可輕忽，因為這對傷口癒合、手術而言，常常都會造成影響。



來源：《早安健康》 2018 年 12 月

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