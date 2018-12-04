【IPO追蹤】馬來西亞電訊施工工程承包商Dynatele申請赴港上市

來自馬來西亞的電訊施工工程承包商Dynatele Holdings向聯交所遞交主板上市申請文件，按截至2017年12月31日止兩個年度電訊光纜安裝行業的電訊電纜安裝項目收益計，公司在所有馬來西亞電訊電纜安裝公司中位列第一，市佔率連續兩年維持在18.8%。

公司主要業務是為馬來西亞電訊行業鋪設光纜，其中大部分電訊施工工程為OSP安裝工程（即為民用及光纜基礎設施在室外應用安裝光纜）。此外，公司亦承接CME工程（架設電訊塔、建造電訊信號房以及相關室內土木、機械及電子工程基礎設施工程）。

截至2017年12月31日止三個年度及截至2018年8月31日止八個月，公司前五大客戶佔公司收入比重分別為100%、94.4%、99.3%以及99.6%。雖然佔比較大，但招股文件解釋，馬來西亞電訊業主要有少數參與者推動，於往績記錄期內從主要客戶獲得大部分收益並不顯著，也不會影響公司業務前景及可持續性。

於上述往績記錄期間內，公司錄得收益分別為6129萬(令吉，下同)、7032.6萬、7438.6萬以及5401.9萬；錄得純利分別為1068萬、1607.7萬、1883.4萬以及837.8萬；期內毛利率分別為34.6%、39.1%、42.1%以及37.1%。

公司此次上市集資用途，將主要用於作為即將與客戶A進行的電訊施工工程的資本投入及前期成本撥資；購買新機器及設備；僱傭額外員工以擴張業務；收購新物業，作為公司於馬來西亞沙巴和吉隆坡的辦事處及庫房；償還公司當前的履約保函，以減少未來融資成本；以及用作營運資金及一般企業用途。