貴金屬盤後─中美貿易戰休兵 美元疲軟 黃金收高13.60美元

黃金期貨週一上漲，並創一個月收盤高點。中美貿易戰休兵，美元因而疲弱，支撑了黃金走高。

分析師說，貿易戰為經濟帶來的壓力，終於解除，黃金與白銀也恢復了需求。

2 月黃金上漲 13.60 美元，或 1.1%，收於每盎司 1239.60 美元，創 11 月 1 日以來收盤高點。

美元指數下跌 0.3% 至 96.985。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

消息指出，美國總統川普與中國國家主席習近平達成了貿易戰休兵共識，他們同意在 90 天期間內，不加徵新的關稅，讓兩國領袖有時間化解重大歧見。

川普並於週一大早，發布推文指出，中國已同意降低或取消對美國汽車課徵關稅。

貿易談判的有利發展，拉抬了美國股市大幅上漲，搶走了黃金胃口。但美元疲弱則削弱了此一利空因素。

分析師說，黃金近來隨著股市漲跌，而非與其反向。黃金接近 1250 美元，吸引基金重新進場。因擔憂匯率，英國脫歐，歐元區問題與南美問題，黃金亦有長期投資人的買盤。

過去一週，股市上漲。聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，以歷史標準而言，目前利率仍偏低。

鮑爾的談話似乎較偏向鴿派。10 月初，他說利率距中性水平仍遙遠。鮑爾的談話改變，長期而言，對黃金屬利多。

3 月白銀上漲 28.2 美分，或 2%，至每盎司 14.499 美元。3 月銅收於每磅 2.81 美元，上漲 0.8%。

1 月白金上漲 1.4% 至每盎司 810.70 美元。

9 月鈀金上漲 1.8% 至每盎司 1165.60 美元，創新收盤高點。今年以來，鈀金上漲了近 10%。