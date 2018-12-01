貴金屬盤後─美元轉強 黃金收低4.40美元 本月則連續二個月上漲

由於美元進一步走強，黃金價格週五下跌，本週亦收低，但本月則連續第二個月上漲。

2 月黃金下跌 4.40 美元，或 0.4%，收於每盎司 1226 美元，本週下跌近 0.3%，但根據交易最熱絡合約，本月則上漲約 0.9%。

週四收盤後，聯準會 (Fed) 公布 11 月會議記錄，顯示委員會的所有委員一致同意很快將會升息。美元因而回穩，電子盤交易中，黃金則下跌。

週五，美元指數上漲 0.5% 至 97.25。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

儘管黃金近來交易沉悶，但投資人對 2019 年第一季，依舊展望樂觀。

分析師說，市場存在有風險，將對風險性資產造成衝擊，屆時黃金將有避險買盤。風險包括川普總統，美國政治與經濟展望具有不確定性，英國脫歐，義大利預算案。

整體而言，許多投資人對美國經濟展望悲觀，因聯準會 (Fed) 進行利率正常化，預期 2019 或 2020 年，美國經濟將落入衰退。

G20 高峰會在阿根廷舉行，為投資人所矚目，注意中美兩國貿易戰的發展。

3 月白銀下跌 18.5 美分，或 1.3%，至每盎司 14.217 美元，本週下跌約 1%。

3 月銅收於每磅 2.788 美元，下跌近 0.1%。

3 月鈀金收於每盎司 1144.60 美元，下跌 0.6%，本月則大漲 8%。

1 月白金下跌 2.6% 至每盎司 799.80 美元，本月下跌約 5.1%。