貴金屬盤後─美元下跌 黃金收高7美元 創7月以來最高收盤水準

黃金期貨週二連續第二天上漲，美元疲弱助使黃金創下逾五個月收盤高點。

分析師說，美元面臨諸多壓力，包括債券殖利率下降及 Fed 偏向鴿派，對黃金屬利多。

週一，黃金亦上漲，中美貿易戰休兵，壓低了美元，提供了黃金支撑。

2 月黃金上漲 7 美元，或 0.6%，收於每盎司 1246.60 美元，創 7 月 25 日以來最高收盤水準。

3 月白銀上漲 14.1 美分，或 1%，至每盎司 14.64 美元。

黃金收盤時，美元指數下跌 0.1% 至 96.95。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

但紐約 Fed 銀行總裁 John Williams 週二說，聯準會 (Fed) 應持續緩慢升息。該談話使得美元指數自低點反彈。

分析師說，中美貿易休兵推升了非美貨幣，壓低了美元。

上週六，川普與習近平達成共識，讓貿易戰休兵 90 天，解決雙方貿易歧見。風險性資產因而上漲，包括美國股市。

但因中美貿易休兵聲明內容分歧，週二，投資人懷疑中美恐難達成永久性貿易協定，華爾街受到壓力。

該不確定性亦增加了黃金的避險買盤。

本週五，美國將公布 11 月就業報告，為投資人所重視。

其他金屬交易方面，鈀金再創收盤新高點。供給吃緊與需求成長的擔憂持續，為利多。3 月鈀金上漲近 1.3% 至每盎司 1180.20 美元。

1 月白金下跌 0.8% 至每盎司 804.20 美元。3 月銅下跌 1.8% 至每磅 2.759 美元。