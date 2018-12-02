年終保單健檢掌握三攻略 找出保障缺口

時序漸入年度尾聲，中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽表示，台灣民眾愛買保險，保險滲透度全球第一，但仍有許多民眾對自己的投保內容及保額不清楚。其實，無論每逢年終或人生不同階段，都應定期重新檢視手中的保單是否符合現階段自身需求，或者是否重複，以避免不必要的保費支出。

台灣人壽建議民眾，若不知如何下手進行保單健檢，可掌握三大要點，分別為：

一、檢視保單現況

逐一檢視持有保單已提供的保障內容，並審視自身現有年齡、身體健康、財務、家庭責任等的各項狀況。

二、確認符合需求

評估個人、家庭成員未來的風險並予以有效的管理，對於無法承受的風險，藉由購買保險的方式，轉嫁給人壽保險公司。

三、適時調整

評估現況與需求的差異，適時調整保障內容與額度，以應對未來不確定的風險發生。若不確定自己需要或缺少什麼保障，可透過保險公司專業的業務人員來為自己做保單檢視。

依據財團法人保險事業發展中心公布，2017 年全台壽險投保率為 246%，很多人買了多張保單、付了高額保費，卻往往不知自己到底有哪些保障？台灣人壽運用內部大數據資料分析，發現多數保戶的壽險保障仍明顯不足，購買險種主要以醫療、意外及失能長照類商品為主。醫療險雖然有買，但平均保額偏低，在 DRGS 制度下，醫療保障額度仍有待提升。

台灣人壽為協助保戶檢視保障額度是否適足，了解是否需增購或調整，今年在「保單健診系統」中推出全新保障規劃功能，以最科學的方式幫保戶精準計算出保障缺口，提供客戶最適合的保險規劃與建議。

此系統依照客戶的家庭狀況、收入，整合現有資產與保單進行分析，精準瞭解客戶應備齊與已備齊的保障，快速找尋保障缺口；此外透過完善的數據資料庫，業務員可依客戶不同的財務目標，如退休準備、子女教育金，或特定理財目的等，提出對客戶真正所需的精準建議，快速為客戶產出最佳規劃與商品組合，讓客戶重新檢視自身的保單需求。