索尼提供新創支援 助京瓷開拓新事業

京瓷 (JP-6971) 在週一 (3 日) 表示，將借助索尼 (JP-6758) 的新創事業部對外提供的諮詢服務，開拓使用自家電子元件生產新商品之新事業。

索尼集團的種子加速計劃「Seed Acceleration Program」(SAP)，於 2014 年由當時的索尼 CEO 平井一夫創設，在日本及歐洲共審查了約 700 件的新創事業提案，目前輔導了 33 個案例，並有 13 個事業已經展開。

為了這次合作，索尼在自家辦公室裡規劃了社外新創計劃專用空間，京瓷的 5 名員工將長期進駐於此，而這個案子也將成為這種合作模式的第一個案例。冀望在索尼的支援協助下，共同攜手開拓新事業。

京瓷在先前開發出了「壓電陶瓷元件」，卻遲遲找不到合適的用途。盼藉由索尼的企業諮詢服務，成功開發出新的商品。

京瓷的主要業務為電子零件的開發，雖然也有生產像是行動電話等，與消費者有直接關係的商品，但是和一般家電製造廠相比，這樣的商品種類實在不多。在索尼豐富的經驗加持下，無疑京瓷將可成功擴大自家產品線。京瓷也借重其他各家企業與大學的智慧，加速公司創新的腳步。

京瓷的智慧型手機產品 (圖片來源：AFP)

京瓷是電容器等電子零件，與太陽能面板大廠。近年積極佈局醫療、衛生保健產業，以及新材料的研發，和穿戴裝置的商品開發。

索尼為擴大社外援助業務，在負責種子加速計劃的「Startup Acceleration」部門裡，新設了「Open Innovation & Collaboration」部門。即使是索尼集團外的企業，也可以接受到，與索尼集團內部相同內容的支援服務。