歐股盤前—美中休兵利多料拉升股市 英國脫歐進程獲關注

在美國和中國兩國領袖同意貿易衝突暫時停火之後，歐洲股市週一 (3 日) 開盤預計走高。

在 G20 期間的美中晚宴上，美國總統川普承諾暫停對中國產品新加關稅，意味著 1 月 1 日之後，將不會有 25% 稅率及其他額外的關稅。做為協議的一部份，中國將增加對美國農產品、能源和工業產品的購買，以減少兩國之間的貿易逆差。

相關利多消息刺激亞股上漲，澳洲、中國、香港、日本和韓國的基準指數，各自攀高 1-3%。

此外，中國公布 11 月財新製造業 PMI 為 50.2，稍微優於預期，也好於 10 月的成績。

美元相對偏弱。除了受貿易戰暫停影響之外，美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本週預定上國會作證，外界預期將延續近來的偏鴿言論，同時也放慢了升息預期。

在英國即將就脫歐協議，展開為期 5 天的辯論之前，英鎊飆升。英國反對黨工黨指出，一旦首相梅伊 (Theresa May) 的脫歐協議未獲議會通過，他們將發動倒閣，再進行大選，此舉預計將對英國股票與英鎊帶來衝擊。

法國的黃背心抗議轉激烈，造成數百人被捕及受傷，這帶來法國市場及馬克宏另一輪風險，投資人也擔心這會危及改革進程。

由於中美停戰協議後貿易緊張局勢有所緩解，油價大漲約 5%。

歐洲市場上週五收盤時略微走低。泛歐斯托克歐洲 600 指數下跌 0.2%。3 大主要市場，德國 DAX 指數下跌 0.4%，法國 CAC 40 指數下跌 0.1%，英國富時 100 指數下跌 0.8%。