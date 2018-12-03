「異常」走勢造成 日經225指數表現大幅優於東證指數

《彭博社》報導，日經 225 指數與東證股價指數的比率 (NT Ratio) 於 11 月 29 日來到 13.4，為 1998 年以來最高。分析師指出，造成此現象的原因來自於日經指數「不正常」的走勢。

日經 225 指數與東證股價指數的比率 (NT Ratio)

日經 225 指數涵蓋東京證交所裡最具代表性的 225 檔股票，而東證指數則追蹤超過千檔股票。

三菱 UFJ 摩根士丹利證券公司 (Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co.) 的投資策略長 Norihiro Fujito 表示，日經 225 指數大幅優於東證指數是源於前者異常的走勢。

日經 225 指數是採取「價格加權」，這與一般股市指數採「市值加權」計算是不盡相同。

而一些佔日經 225 指數最大比例的公司今年表現突出，以全家 UNY 控股公司 (8028-JP) 為例，該公司股價在今年飆升了一倍以上，該個股在日經 225 指數中排名第 4，佔該指數的 2.7%，比其在東證指數中的權重高出 14 倍以上。

另一個例子是迅銷公司 (9983-JP)，該公司在日經 225 指數中具有最大的權重，達近 10%，而在東證指數的佔比只有 0.3%，其股價今年上漲了 31%，創下自 2013 年以來的最佳年度表現。



軟銀集團 (9984-JP) 佔日經 225 指數的 4.7%，該公司計畫將其行動業務 IPO，公司股價因此走升。今年以來，日經 225 指數下跌 1.8%，而東證指數則下跌 8.3%。



日經指數的缺陷



對於 Fujito 來說，日經 225 指數表現大幅優於東證指數的情況，為提醒投資者日經指數採用「價格加權的缺陷。

Fujito 指出，如果對沖基金想要人為操作日經 225 指數的走勢，他們不需要購入全部 225 檔股票，它們可以大量購買占比較重的個股，即可以對該股市指數造成重大影響。

儘管如此，投資者仍很難忽視日經 225 指數的走勢，因其仍然為日本股市價格的重要指標。