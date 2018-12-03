11月台灣製造業PMI連3降 逾2年半來首見緊縮

中華經濟研究院今 (3) 日公布 11 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 跌 3.8 個百分點至 48.0%，不僅連 3 個月下跌，也是 2016 年 4 月以來首次呈現緊縮；同時，製造業「未來六個月的景氣狀況指數」已連續 3 個月緊縮，且指數再大跌 6.9 個百分點至 33.7%，創 2015 年 10 月以來最快緊縮速度。

六大產業 PMI 變動圖。(圖：中經院提供)

中經院指出，由於蘋果新機銷售疲軟導致砍單，電子暨光學產業各項指標均走弱，導致 11 月製造業 PMI 五項組成指標皆轉為緊縮，而供應商交貨時間也轉為下降 (低於 50.0%)；六大產業 PMI 中，僅食品暨紡織產業 (51.1%) 回報擴張。

就各細指標來看，製造業新增訂單指數自 2017 年 2 月以來，首次呈現緊縮，指數較 10 月下跌 3.6 個百分點至 47.6%，其中，電子暨光學產業大跌 10.6 個百分點至 39.4%，是 2016 年 3 月以來最快緊縮速度。

生產數量指數自 2017 年 2 月以來首次呈現緊縮，指數為 49.2%，較 10 月大跌 6.9 個百分點，其中，電子暨光學產業的生產數量中斷連續 8 個月的擴張，指數續跌 10.6 個百分點至 42.4%。

人力僱用數量指數自 2016 年 5 月以來首次見緊縮，指數續跌 1.0 個百分點至 49.3%。

供應商交貨時間中斷連續 31 個月的上升轉為下降 (低於 50.0%)，指數大跌 5.7 個百分點至 45.9%，其中，電子暨光學產業自 2016 年 4 月以來首次回報供應商交貨時間為下降，指數較 10 月大跌 8.9 個百分點至 45.8%，採購轉為買方市場。

原物料存貨指數自 2016 年 4 月以來首次呈現緊縮，指數較 10 月續跌 2.0 個百分點至 48.0%，其中，電子暨光學產業已連 2 個月回報原物料存貨指數緊縮，且本月指數續跌 2.5 個百分點至 46.6%，創 2016 年 4 月以來最快緊縮速度。

非製造業 NMI 轉為擴張 惟未來六個月景氣多數業者仍看待緊縮

另外，在消費旺季的採購潮湧現下，非製造業經理人指數 (NMI) 僅維持 1 個月緊縮，指數隨即回升 2.4 個百分點來到 52.3%。

四項 NMI 組成指標中，僅商業活動 (生產) 呈現緊縮，新增訂單和人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升 (高於 50.0%)。

八大產業中，五大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為教育暨專業科學業 (59.8%)、營造暨不動產業 (58.8%)、資訊暨通訊傳播業 (57.2%)、零售業 (54.2%) 和金融保險業 (50.7%)，而住宿餐飲業 (43.8%)、運輸倉儲業 (47.8%) 與批發業 (48.1%) 則回報緊縮。

而全體非製造業「未來六個月景氣狀況指數」已連續 5 個月緊縮，惟本月指數由 2016 年 12 月以來最快緊縮速度 (36.1%) 微升 0.4 個百分點至 36.5%；八大產業中，僅營造暨不動產業回報未來六個月景氣狀況為持平 (50.0%)，其他均為緊縮。