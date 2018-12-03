中國11月財新製造業PMI報50.2 略優於預期

中國 11 月財新製造業 PMI 公布，為 50.2，略優於預期值 50.1，較較 10 月微升 0.1 個百分點，顯示製造業微幅擴張。

這一走勢與統計局公布的官方製造業 PMI 並不一致。統計局所公布的 PMI 為 50.0，低於 10 月 0.2 個百分點，落在榮枯分界線上，為 2016 年 8 月以來最低。

由財新的製造業 PMI，中國製造業運行狀況輕微改善，新增業務總量增速輕微回升，但出口訂單量仍在收縮。

數據顯示，市場需求低迷，導致廠商進一步壓縮用工。11 月製造業用工繼續處於收縮區間，不過收縮幅度較為溫和，與 10 月相近。

另一方面，11 月投入成本雖然繼續上漲，但漲幅為 7 個月以來最低。受訪廠商表示，成本上升主要與原料供應短缺、漲價有關。

11 月製造業界對未來 12 個月的經營前景信心度略有回升，但相比歷史數據仍然偏弱。

受訪廠商反映，銷售相對低迷，加上環保政策收緊，兩者共同作用下，產量連續兩月處於持平狀態。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，11 月製造業內需略有回升、外需仍受壓制，生產仍處於放緩過程中，但企業信心尚可，資金周轉略有改善，工業品價格上行壓力有所減輕。

他說：「中國經濟表現疲弱，但並未大幅惡化。」