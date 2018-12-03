真心不騙 超值10區買房，省一間套房錢

【文 / 住展雜誌】

房價到底有沒有跌？這個問題恐怕沒有標準答案，而是要看個別區域而定。找對區域，現在買房更便宜；找錯區域，恐怕要花更多血汗錢！

據住展雜誌統計，今年若與二○一三年相比，大台北有十個行政區新建案（含預售屋、新成屋）平均房價比五年前便宜逾五萬／坪以上，其中更有四個行政區房價比五年前便宜逾十萬／坪，現在買房比五年前買更划算。

餘屋賣壓大 漲價再等等

住展雜誌統計資料顯示，近五年來，大台北各行政區每坪房價下跌排行前十名到第五名，依序分別是新莊、北投、五股、大安、南港與松山。

新莊、北投、五股等地房價下挫的主因，都與供給量過多有關；由於這三區近年來歷經建案交屋潮之後，餘屋案持續讓利消化存貨。換言之，這三區房價變得更便宜，其實是在「還過去留下來的債」，受超額供給影響而拖累房價。但只要餘屋能夠順利去化，房價仍有反彈的可能。

想撿便宜 小宅無望

至於大安、南港與松山等三區，前一波多頭時期供給量並不算大，其房價降低的共同因素是「超漲回吐」與「中、大坪數降價」，尤以中、大坪數降價拖累的狀況更為明顯。以目前而言，這三區只有中、大坪數產品單價比五年前便宜，小坪數房型單價還是居高不下。

讓利第四名的信義區，因信義計畫區豪宅供給量多、市況不振，導致價位下修，連帶衝擊到重劃區外的舊市區地段，如虎林街、永吉路等區段均價摔破百萬／坪，今年全區平均房價來到一二四點六萬／坪，一坪比五年前同期便宜十萬以上。

晚五年買房 省一間套房

第三名的板橋區，則因江翠北側重劃區新建案售價「比中古屋還便宜」，不僅讓板橋人趨之若驚，更有不少台北人「西漂」至板橋買房。板橋其他區域建案為了提高銷售競爭力，只得跟進降價爭取客戶青睞，影響之下讓板橋今年房價降至四七點三萬／坪，比五年前的五八點六萬／坪便宜約十一點三萬／坪，降幅逼近兩成。

何世昌分析，內湖雖然擁有內科龐大就業人口的購屋需求支撐，但並非全區雨露均霑。大致上來說，內湖捷運線沿線房價強勢，買方甚難撿到便宜，但沾不到捷運題材的區域，房價就跌得鼻青臉腫，如四期、五期重劃區，價格戰的壓力還未結束。

中正區是近五年來降價最有感的行政區，今年平均房價跌破百萬大關，來到九八點三萬／坪，比五年前便宜約十四點二萬／坪。若以一間三十五坪的小三房計算，五年前要價約三九三八萬，今年買只需約三四四一萬，省了將近五百萬，等於省下新北市一間套房、或是九十幾支的 iPhone Xs Max。

現在到中正區買房，比五年前便宜十幾萬。

士林晚買房 賓士車飛了

雖然上述區域晚五年買房，可以省下不少血汗錢，但卻有一些區域越晚買房，民眾要付出更大的代價，例如士林、汐止、樹林、林口與三峽等區，今年平均房價比五年前還貴。

其中，漲幅最大的士林區，今年平均房價為八一點七萬／坪，比二○一三年同期每坪貴上五點二萬／坪；若以三十五坪小三房計算，今年買房比五年前貴約一八二萬，等於一台賓士飛了。也就是說，即使在房市盤整修正期間，不見得每個地方越晚買越便宜，如果買錯地點，反而要浪費不少白花花的銀子！

本文摘自 2018 年 11 月 5 日出刊之《住展雜誌》439 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「選後房市大激戰！」、「大型開發案 帶旺 5 區房市」、「買房子應具備的七大觀念」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 439 期

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