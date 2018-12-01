「通俄門」又有新進展：普丁發言人披露與川普前律師的郵件

本周四，川普前私人律師 Michael Cohen 承認在莫斯科川普大廈項目時間安排的書面材料中做了偽證之後，俄羅斯克里姆林宮發言人又披露了 Cohen 的兩封電子郵件。

Cohen 郵件：希望與俄方高官接觸

據彭博社消息，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 星期五披露了川普前私人律師 Cohen 的兩封電子郵件。

Peskov 表示，Cohen 在 2016 年 1 月的電子郵件中，請求與俄羅斯總統普丁的時任幕僚長 Sergei Ivanov 或 Peskov 本人會面。在郵件中，Cohen 表示有興趣討論位於莫斯科的川普大廈項目。

Cohen 在郵件中寫道：

過去幾個月裡，我一直在與俄羅斯的公司合作，開發莫斯科的一個項目——川普大廈 (Trump tower)。我請求您的幫助，我要求最好是您聯繫我，這樣我就可以討論細節，並安排與合適的人會面。

Peskov 表示，這封郵件提到，某家俄羅斯公司和某個人正在追求在莫斯科城區修建摩天大樓的計劃，但事情進展並不順利，他們就如何推進這個項目徵求了一些建議。Peskov 補充道：

不過，因為我們不會對這類商業話題做出回應，因為這不是我們的工作，所以我們沒有做出回答。我們無法與普丁總統討論成百上千個來自不同國家的請求。

Peskov 說，俄羅斯官員從來沒有給科恩發過電子郵件，而是通過電話聯繫了科恩。Peskov 表示：

我們告訴他們，俄羅斯總統府不蓋房子，如果他們想在俄羅斯投資，我們很高興在聖彼得堡經濟論壇上看到他們。

早在總統競選期間，川普就試圖為其在俄羅斯開展的業務進行了澄清，稱他在俄羅斯的生意是合法的，且項目最終沒有成型。

而正在阿根廷參加 G20 峰會的川普，在社交媒體發文抨擊了對他的審查，稱其為「政治迫害」。川普寫道:「零投入、零擔保，沒有做這個項目。」

川普集團曾打算送普丁一套天價豪宅

第一財經援引美媒報導稱，2015 年夏天，川普在宣布參加美國總統選舉後，出生在俄羅斯的房地產推銷商 Felix Sater 看到了重新進入莫斯科項目的機會，並曾找老熟人 Cohen 來推進這個項目。

Sater 向美國媒體表示，他想出了向普丁送房的主意。他和 Cohen 認為，把莫斯科川普大廈內最豪華的價值 5000 萬美元的頂層公寓送給普丁，會吸引其他俄羅斯富人來購買川普大廈內的公寓。

Sater 說：

我的想法是送普丁一套 5000 萬美元的頂層公寓，其餘的公寓再加收 2.5 億美元。所有寡頭都會排隊想和普丁住在同一棟樓里。

最終，莫斯科川普大廈的建造計劃擱淺，但是川普集團的代表在美國競選最激烈的時候，試圖與外國領導人發生金錢往來，這一消息的披露，再次引發了人們對於川普與俄羅斯政府關係的疑問。

目前尚不清楚川普本人是否知曉向普丁贈送頂層公寓的意圖，不過科恩在法庭文件中表示，他經常向川普和他的家人匯報談判的進展。

川普前律師承認作偽證

就在 Peskov 披露電子郵件的前一天，川普前私人秘書 Cohen 在法庭的書面聲明中承認，其在 2017 年的國會兩個情報委員會「通俄門」調查聽證會上做了偽證，這也他是首次公開在法庭上點明了川普與莫斯科的交易。

華爾街見聞昨日曾提及，在莫斯科川普大廈項目時間安排的書面材料中，Cohen 給出了虛假陳述。

Cohen 曾表示，這項交易在 2016 年 1 月就已經停止，但實際上該項目在那之後仍在被討論。法庭文件顯示，Cohen 至少與川普討論了四次關於莫斯科大廈項目，其中還包括川普前往俄羅斯的可能性。

美國全國廣播公司（NBC）認為，Cohen 此次認罪標誌着，在由 Mueller 主導的「通俄門」調查中，首次公開在法庭上明確了川普及其企業在莫斯科的交易。

在今年 8 月時，Cohen 已就數項經濟犯罪指控向聯邦法院認罪，其中包括了違反競選財務法、銀行詐欺和逃稅等八項指控。

公開資料顯示，法院將於 12 月 12 日對該案宣判，Cohen 可能將面臨 4 到 5 年的監禁以及罰金。但目前其的律師要求法院將周四的案件與此案合併，以便判決按期進行。

『新聞來源／華爾街見聞』