市場動盪，防禦資產何處尋

雖然評級仍屬投資級，但市場交易價格實際卻是垃圾級的價格，GE 徘徊在分崩離析邊緣的同時，整個信貸市場都受此攪動風起雲湧。Guggenheim Partners 首席投資官 Scott Minerd 在推特上表示，GE 債券拋售並不是一個孤立事件，投資級債券的下跌和崩潰已經開始。 新聞來源: 鉅亨網 2018-11-15

今年以來，奇異公司股票跌幅高達 55%，傳統上認為較安全的債券價格，也下跌 28%。儘管同期全球投資級公司債券只跌了 2.5%，但奇異公司可能並非投資級債券組成公司中的異類。「鉅亨買基金」認為目前的投資級債券與過往已經有很大不同，投資人可別再把投資級債券當作美國公債的替代品，兩者的避險性質有如天壤之別。

1. 投資級債券跟你想的不一樣

全球投資級公司債評級分佈狀況（十億美元）

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/11/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

提起投資級公司債券，大部份投資人印象大概是配息率較低及較安全兩個印象，因此，不少投資人將投資級公司債券當作美國公債的替代品。投資級公司債券能否成功取代美國公債，必須看投資人持有的是其中的哪個部份。以 2008 年的金融海嘯為例，評級最高的 AAA 等級公司債券價格下跌 6.4%，但投資級債券中評級最低的 BBB 級公司債券價格跌幅卻高達 13.6%（全文中 BBB 級定義為標普評級介於 BBB + 與 BBB - 級債券），兩者差距巨大。

2015 年全球 AAA 級公司債券金額為 3.2 兆美元，BBB 級金額為 5.6 兆美元，BBB 級佔整體投資級公司債券比重為 34.1%；截至 11 月 20 日，全球 AAA 級公司債券金額降低至 2.9 兆美元，BBB 級則大幅增加至 7 兆美元，BBB 級佔整體投資級公司債券比重也來到 38.2%。若股災來臨，目前全球投資級公司債券的避險效果可能不如投資人預期。

2. 美元投資級公司債不如想像穩固

各幣別 BBB 級公司債佔整體投資級債券比重

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/11/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

目前全球投資等級公司債券規模為 18.3 兆美元，而等級最低的 BBB 級公司債券佔其中的 38.2%。其中，美元計價投資級公司債券金額為 10.5 兆，歐元及英鎊分別為 4.9 兆及 0.9 兆美元，約九成投資級公司債券以此三種貨幣計價發行。上圖為美元、歐元及英鎊發行的投資級公司債中，BBB 等級佔各自投資級債券的比重，美元計價的投資級公司債近半評級都只有 BBB 等級，若美國持續升息、全球經濟進一步惡化、企業獲利轉差，則大量 BBB 級公司債券都可能遭調降評等至垃圾等級。

3. 聯準會鬆口，公債壞日子快到盡頭

許多投資人選擇投資級公司債券做為避險資產，而非美國公債的原因，多半是聯準會還在升息，而升息將直接傷害公債價格。我們先不區分長期與短期美國公債的區別（短期美國公債價格才會受到升息的傷害，影響長期美國公債價格的是名目經濟成長率），單純就聯準會升息一事來看，升息可能也不再是投資人需要擔心的。近期聯準會三位巨頭（聯準會主席鮑威爾、副主席克拉瑞達及紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯），都表達了美國利率已經接近中性水準，若未來經濟數據不佳，升息可能快要到盡頭了，開始為停止升息打上預防針。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美國公債買點逼近，慢慢增加配置比重

儘管我們仍看好明年上半年全球景氣，但無可否認的是，目前美國景氣已經處於末段，除了高風險性的股票型資產，投資人該開始慢慢增加美國公債佔資產配置的比重，以應對未來可能到來的風險。

鉅亨精選基金

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基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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