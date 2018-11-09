美官員指控中國違反兩國協議 持續發動駭客攻擊

在美中關係緊張之際，美國再度加大對中國不當行為的指控。美國國家安全局官員 Rob Joyce 週四 (8 日) 表示，中國一直違反與美國的協議，針對政府及企業進行駭客攻擊。

Joyce 表示，雖然難以用非黑即白的原則，來認定中方是否遵守協議，但很明顯地，這種行為還是違背了當初雙方所簽署的協議。

不過他也補充指出，自協議簽署以來，攻擊的數量確實快速減少。

在 2015 年，美國前總統歐巴馬與中國國家主席習近平達成共識，共同打擊商業間諜的網路犯罪。美方並且警告，如果狀況沒有好轉，將對那些中國間諜進行制裁。這兩位領導人表示，任何一方政府都不會在知道駭客透過網路竊取企業與商業機密之後，仍予以支持。

中國外交部發言人華春瑩週五在北京發表講話，反駁美國官員這次的指控。她表示，美國的指責缺乏事實依據。中國堅決反對。

華春瑩說，中國和美國在網路空間有著重要的共同利益，中方敦促美方停止對中國毫無根據的批評。

外媒報導指出，美國官員所指的駭客行動，可能包含了今年 2000 多萬美國聯邦政府員工個資被盜取的事件。美國官員已循線追查，認為駭客在中國發起攻擊，但目前還未對中國政府做出公開指控。

中美政府高層也預計於週五 (9 日)，在華盛頓進行「中美外交安全對話」，美國國務卿 Mike Pompeo、國防部長 Jim Mattis，將會晤中國中共中央政治局委員楊潔篪、國防部長魏鳳。