〈全新法說〉明年手機銷售不振展望保守 資本支出估較今年減少

全新 (2455-TW) 今 (30) 日召開法說會，發言人紀筱玲表示，全球智慧型手機銷售成長趨緩，明年營運除須觀察 3D 感測在 Android 陣營中的滲透率外，物聯網應用發展，也是觀察重點之一，至於明年資本支出，估將較今年減少。

紀筱玲表示，RF 銷售狀況跟跟手機銷售成長習習相關，不過隨智慧手機換機週期逐漸拉長，目前看來明年全球手機銷售成長動能恐趨緩。

加上蘋果明年新款 iPhone 恐採用屏下指紋辨識解鎖取代 Face ID，後鏡頭是否會搭載 3D 感測也還是未知數，因此她認為，明年營運重點將觀察 3D 感測在 Android 陣營手機的滲透率。

不過紀筱玲表示，物聯網發展可望帶動 PA(功率放大器) 需求提升，因此明年營運將著重在物聯網跟新產品，她預計明年產品結構，光通訊比重會拉高，對產品組合及毛利率有正面的助益，大客戶如果順利加入，對分散經營風險也有利。

不過明年資本支出方面，由於今年機台設備擴充已到一個段落，產能也能因應急單需求，因此明年資本支出估較今年十幾億元大幅減少。

全新前 3 季營收 15.74 億元，年增 1.1%，稅後純益 3.19 億元，年增 11.8%，每股純益 1.72 元，累計全新前 10 月營收 17.53 億元，年增 0.6%。