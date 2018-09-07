客戶調庫存 PA三雄8月營收淡 全新相對亮眼

智慧型手機成長趨緩，及終端客戶庫存調整影響，PA 三雄 8 月營收表現不佳，穩懋 (3105) 年減 5.03%，成長率由正轉負，宏捷科 (8086) 則較上月大減 26%，年增率僅 1.78%，僅全新 (2455) 除 RF 需求隨旺季成長，光通訂單也回升，年增率、月增率分達 5.72%、16.19%，表現相對亮眼。穩懋受到客戶庫存調整，8 月營收 13.47 億元，較去年同期衰退 5.03%，為去年 3 月以來營收成長率首度由正轉負，較上月也衰退 3.24%，累計前 8 月營收 117.69 億元，年增 19.21%。



去年下半年出貨爆發性成長的 VCSEL，根據 Lumentum 說法，第四季 3D 感測產品將不會像 2017 年一樣出現戲劇性地跳升，且 VCSEL 生產良率提升，晶圓使用量也減少，法人認為，穩懋第三季營收約年衰退 10%，第四季年成長率衰退幅度恐將擴大。



宏捷科第三季展望同樣保守，智慧型手機成長性不大，手機端出現清庫存的情況，加上 S 大客戶第三季是會計年度最後一季，拉貨比較淡，且客戶多以急單方式下單，訂單能見度偏低，公布的 8 月營收 1.31 億元，年增 1.77%，月減 26.41%，累計營收 13.71 億元，年增 16.71%。



全新 8 月營收 1.75 億元，年增 5.72%，月增 16.19%，累計前 8 月營收 14.41 億元，年增 4.32%。全新第三季展望相對佳，主要係光通訊訂單從 7 月開始回升，RF 需求也增溫，營運有機會比前一季好。

