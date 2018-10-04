需求疲弱 全新、宏捷科9月營收同衰退

砷化鎵族群 9 月營收陸續公布，全新 (2455)、宏捷科(8086) 均出現衰退，全新較上月及去年同期均衰退 24%，第三季營收也較上季衰退 17%，低於市場預期。宏捷科 9 月營收則月減 6.95%，第三季季減 27.5%。穩懋 (3105) 雖然還沒公布 9 月營收，市場預期有機會達 13~14 億元，第三季營收季減一成目標應可達陣。受到 9 月、第三季營收不佳，低於市場預期影響，全新、宏捷科今日股價均下挫，尤其是全新更遭外資調降目標價，盤中股價重跌 7%，創下近 11 個月新低 71.8 元。



原本全新樂觀看三季營運，預期在光通訊訂單從 7 月開始回升，微波通訊需求也增溫下，營運有機會比前一季好，不過，剛公布的 9 月營收 1.32 億元創下近年新低，較上月及去年同期均衰退 24%，低於市場預期，主要係微波通訊、光通訊業績同步衰退，分別較上月下滑 25%、20%。第三季營收 4.58 億元，也較上季衰退 17%，相較去年同期亦下滑 8%。



智慧型手機端面臨庫存調整，加上美系大客戶第三季是會計年度最後一季，宏捷科原本就預期，第三季業績將轉淡，法人則預估季減 10~20%。不過，宏捷科公布 9 月營收 1.22 億元，較上月下滑 6.95%，但較去年同期小增 1.77%；第三季營收 4.32 億元，季減 27.5%，同樣低於預期。



穩懋因部分客戶進入庫存調整期，需求不如往年同期強勁，先前法說會預估，第三季營收可能較上季下滑一成左右。穩懋 7、8 月營收合計約 37 億元，法人認為，9 月營收有機會達 13~14 億元，第三季營收季減一成目標應可達陣。