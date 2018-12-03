[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄11/30 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4739 康普 12/04 上市增資 11/28-11/30 510 75.00 75.00 福邦 01 12/03 58483 2022 聚亨 12/05 上市增資 11/29-12/03 9500 6.05 6.05 台新 05 12/04 7142 6671 三能-KY 12/05 第一上市 11/29-12/03 2126 41.48 41.48 兆豐 01 12/04 12833 6668 中揚光 12/06 初上市 11/30-12/04 2080 58.00 58.00 元大 01 12/05 4953 緯軟 12/06 上櫃增資 11/30-12/04 1020 46.00 46.00 凱基 01 12/05 1909 榮成 12/06 上市增資 11/30-12/04 3060 16.20 16.20 第一金 01 12/05 1526 日馳 12/06 上市增資 11/30-12/04 850 13.85 13.85 日盛 01 12/05 1316 上曜 12/07 上市增資 12/03-12/05 4450 12.00 12.00 元富 01 12/06 2342 茂矽 12/10 上市增資 12/04-12/06 3570 20.50 20.50 元大 02 1101B 台泥乙特 12/10 上市增資 12/04-12/06 17000 50.00 50.00 元大 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。
[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表鉅亨台北資料中心
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