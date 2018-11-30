東台訂單能見度到明年4月 積極開發東南亞市場

東台 (4526) 下午召開第三季法說會，董事長特助嚴璐指出，從去年第四季到今年 7-8 月整體市場都還不錯，也比去年同期好，目前集團在手訂單 53-54 億元，訂單能見度到明年 4 月，明年成長仍落在中國市場，也會積極開發東南亞印度、越南等市場。美中貿易戰部分，嚴璐指出，目前不確定概況，但台商回流確實有在發酵，東台在轉單效益也正發酵中，未來中國地區製造產品以內銷為主，美國及墨西哥市場，預計年底或明年會直接設立子公司。針對反傾銷事件，嚴璐表示，因尚未做判決目前無影響，須等明年才會有進一步明朗。



嚴璐表示，明年若稅率比率大到喪失競爭力的話，生產線會做調動。他說，中國今年 7-8 月急凍，現在中國使用工具機客戶要求提升，目前偏向車銑複合機及臥式加工機，東台也會積極朝這領域。此外，中國本身客戶也有意遷廠到東南亞。



東台集團旗下 4 家台灣子公司包括東台精機、榮田精機、譁泰精機與亞太菁英，海外有兩家，其中針對汽車輕量化及電動車產業的發展趨勢，東台自 2015 年買下奧地利公司 ANGER，2016 年虧損擴大進行重整，除精簡人事成本外也增加產品線及訂單，使得業績逐步提升，預估這兩年內有機會轉盈，進一步挹注東台業績。



智慧製造及積層製造為東台未來營運成長動能，其中智慧製造解決方案上，東台與光陽工業 (KYMCO) 合作「經濟部機車關鍵零組件智慧製造開發計畫」，合力打造首條機車關鍵零組件智慧生產線，來強化台灣機車產業的生產效率與國際競爭力，該項產業升級計畫期程訂為 2 年 6 個月，將於 2020 年完成。



此外，東台為國內首家跨入金屬積層製造設備開發與銷售的工具機廠，開發金屬粉床式積層製造設備、金屬噴粉式積層製造複合加工設備 (3D 列印結合五軸加工)，進一步跨入砂模鑄造領域，開發噴膠式砂模積層製造設備，構成全方位的 3D 列印產品線。



東台 2017 年營收為 98 億元，今年前 10 月營收 95 億元，預估今年全年營收將可突破百億元大關，創歷史新高。



以前三季集團產業別來看，汽車佔比為 35.7%，較去年 42% 下滑；資通訊 (PCB) 跟去年相當為 15%；輪圈由去年 3% 提升至 8%；航太約 4%，跟去年相當。預估汽車跟輪圈跟今年持平。



東台以工具機為主，80% 為金屬切削，20% 為金屬成型，其中又以 CNC 金屬加工設備佔比為 62% 最高，PCB 電路板加工設備為 26%，售後服務為 12%。



市場面表現上，今年前三季台灣、大陸為主要市場，約占 67%，亞洲其他地區則約 12%，歐洲為 17%，北美地區則占 4%。其中中國佔比相較去年同期下滑 4%，台灣及亞洲則是成長。



東台重視研發創新投入，每年投入經費皆高於總營收 4.5% 以上，研發人員占總員工 22% 以上。



東台第三季合併營收為 29.04 億元，合併營業毛利為 6.6 億元，因大幅認列研發費用及人民幣匯損因素，單季每股盈餘為 0.05 元。累計前三季合併營收為 83.48 億元，年增 20%，毛利率約 24%，較去年同期 22% 增加兩個百分點，稅後淨利為 2.18 億元，較去年同期虧損 1.11 億元大幅改善，每股盈餘 0.86 元，較去年同期每股虧損 0.43 元大幅轉佳。



嚴璐指出，前三季營收成長主要來自東台本體狀況不錯，旗下航太相關產品的亞太菁英也不錯，毛利率成長則因中國大陸及奧地利公司提升，致使整體毛利率可以落在 23-24% 間。