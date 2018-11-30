創業家子公司松果購物為IPO增資1.5億元 12月交易額再拚新高

創業家 (8477) 子公司松果購物啟動 IPO 計劃，力拼 2020 年上櫃，近日公告，預計增資 750 萬股，以每股 20 元發行，將可募集到 1.5 億元銀彈，而為配合松果購物股票上市櫃規劃所需達成股權分散，創業家則擬認購 265 萬股，預計投入 5300 萬元。此外，年終 3C 家電採購旺季開跑，創業家旗下電商平台生活市集宣布 12 月將攜手全球家電領導品牌飛利浦，合力打造「飛利浦開館狂歡慶」，預期將再帶動一波消費力道，可望為年末消費旺季再挹注一波強勁新動能。



而松果購物展現高度成長動能，雙 11 檔期交易額較去年同期成長 145%，雙 11 當日更創下開站至今單日交易額的歷史新高，跟平日交易額比更大幅成長 200%；迎接雙 12 到來，為持續衝刺 2018 年底最後一波的氣勢，12/1 起連續 14 天將祭出衛生紙的大促銷活動，力拼 12 月交易額再創新高。