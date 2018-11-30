中華電轉投資KKBOX今年播放次數累計120億次 明年擬將風雲榜帶至海外

由中華電信 (2412) 轉投資 KKBOX 今 (30) 日宣布 2018 年累計播放次數達 120 億次，同時推出全新榜單「年度單曲累積榜」，與去年推出的新歌即時榜、歷來的日榜、週榜、風雲歌手、年度創作精神獎、年度新人獎等並列在「KKBOX 風雲榜」下，用戶可透過不同的榜單，一覽流行音樂的樣貌。同時宣布專為 KKBOX 風雲榜榜單量身打造的 App 正式上線，用戶不只可在 KKBOX App 上聆聽榜單，同時支援用戶用 Youtube 與其他串流音樂平台播放。KKBOX 董事總經理王正表示，「KKBOX 成立至今已經 14 年，光是 2018 年用戶所累積的歌曲播放次數就高達 120 億次，有了這些珍貴的用戶聆聽數據，我們希望透過提供更多樣化的風雲榜榜單，呈現不同時間區段的聽歌排行榜，讓榜單更即時、更全面與更公開；風雲榜的呈現形式也更為豐富，從舉辦實體的頒獎典禮到推出風雲榜的 App，明年還預計把風雲榜從台灣帶到海外。」



王正指出，KKBOX 排行榜的代表性也獲得 MAMA(Mnet 亞洲音樂大獎) 與日本 Billboard 認證，KKBOX 的音樂聆聽數據納入 MAMA 獎項評選的參考來源，是日本 Billboard 歌曲計分的指標之一。



而 KKBOX 風雲榜也推出全新「年度單曲累積榜」，透過計算單曲個別點播的次數，並按照語系分為華語、台語、西洋、韓語及日語產出年度單曲累積榜，用戶的聆聽次數都影響當年度的流行音樂樣貌。



KKBOX 內容策略發展處總監宋霽袁表示，KKBOX 推出全新的年度單曲累積榜，可讓用戶從更長的時間區段去看歌曲的熱門程度。所有單曲累加後表現最好的藝人，將成為年度風雲歌手，登上風雲榜頒獎典禮。



此外，KKBOX 宣布推出風雲榜專屬 App，除讓用戶能夠掌握最新音樂榜單趨勢外，更推出榜單回溯功能，讓用戶可以探索從 2005 年 (KKBOX 創立時) 至今各個語系的新歌、單曲日榜與週榜，甚至細分至原聲帶、電子、嘻哈等曲風週榜排行，彷彿搭乘音樂時光機，並提供 KKBOX 獨家影音頻道，掌握最新流行音樂趨勢，非 KKBOX 用戶也可用 YouTube 播放 KKBOX 榜單。



隨著 2018 年接近尾聲，KKBOX 也將於 12 月推出「你的 2018 音樂成就」活動，總結用戶 300 多天來累積的聽歌紀錄，從 2018 年在 KKBOX 聽的第一首歌到今年聽最多的 30 首歌歌單並提供給用戶個人化的音樂成績單，包含總聽歌時間、曲數，到用戶專屬的年度藝人、年度歌曲的前三名等。



此外，第 14 屆 KKBOX 風雲榜將於 2019 年 1 月 26 日於台北小巨蛋舉行，用戶索票活動將從 12 月 11 日開跑。