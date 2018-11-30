《阿瑞斯病毒》預計12月上市 智冠MyCard為通路合作廠商

由深圳熱區網絡 4 人團隊獨立開發，3 個月內下載總數超過 1000 萬次的末日生存動作 RPG《阿瑞斯病毒》，今日宣布由藍鵲數位娛樂獨家取得台港澳繁體中文版代理營運權，預計於 12 月上市，智冠科技 (5478) 旗下 MyCard 為通路合作廠商。開發歷時一年半，僅由主創、程式、策劃及美術 4 人完成的《阿瑞斯病毒》，沒有知名 IP、沒有萌系畫風、沒有運氣抽卡，這樣一款「非主流」單機向遊戲，除了創下令人跌破眼鏡的超過 1000 萬次下載總數，更接連獲得蘋果 App Store 遊戲推薦、TapTap 編輯推薦等多項精品殊榮，同時，來自玩家的大量好評亦進一步肯定了《阿瑞斯病毒》的品質與可玩性。



末日題材當道，繼小說、漫畫、電影，如今這股風潮也悄悄吹入了遊戲當中。 智冠指出，《阿瑞斯病毒》台港澳繁體中文版預計於 12 月正式上市。