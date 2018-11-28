中華電Hami Pay新增台新銀行 擴大行動支付生態圈

中華電信 (2412) 積極拓展行動支付應用布局，繼中國信託銀行、玉山銀行、聯邦銀行、國泰世華銀行後，今 (28) 日宣布旗下支付工具 Hami Pay 再新增台新銀行新盟友，成為第 5 家銀行合作夥伴，提供 Hami Pay 客戶更便利的支付工具。中華電信指出，即日起，使用 Hami Pay 綁定台新銀行 VISA、Mastercard 信用卡或簽帳金融卡消費，可使用於包括麥當勞、新光三越、全家、OK 便利商店等各式消費場域，直接手機感應支付。今年 12 月 31 日前，每筆消費享 3% Hami Point 回饋，1 點抵 1 元。中華電信指出，為讓更多客戶使用 Hami Pay，即日起，iOS 版本加入智慧繳費功能，方便客戶線上繳納電信費、信用卡費、水費、停車費等各種生活帳單。



此外，「2018 台灣醫療科技展」將於 11 月 29 日至 12/2 於台北南港展覽館一館登場。中華電信與多家業者合作，展示以中華電信「健康雲」為中心的智慧醫療照護服務及健康促進設備。民眾可結合醫病資訊，將健康數據上傳雲端，有效協助醫護人員診斷治療，也可自行透過智慧科技裝置管理健康，提升生活品質。