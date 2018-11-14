威潤攻美、日市場有成 貢獻業績跳增 明年新專案啟動新引擎

避開紅海競爭，威潤 (6465) 轉向美、日車聯網市場，近期陸續開花結果，第三季北美與日本業績分別較上季跳增 36% 與 46%，明年可望進一步放大。該公司第三季營收 4819 萬元，季增逾 21%，年減 17.65%，毛利率 35.16%，但每股虧損 0.49 元，累計前三季每股虧損 0.37 元。不過，受惠日本軟銀電信專案出貨，10 月營收 2259 萬元，創今年新高，較上月跳增 31.82%，年減 7.62%。累計前 10 月營收 1.67 億元，年減 22.8%。



威潤指出，過去其主力市場為歐洲及中東，然該市場因持續使用較成熟且技術門檻較低的 2G 通信技術，導致削價競爭情況嚴重。去年起，該公司逐步將重心移轉至高技術門檻，且對產品品質及性能有高度要求的北美及日本市場，搶攻北美及日本龐大的車聯網商機。



威潤表示，與第二季相比，北美營收成長 36%，日本營收則成長 46%，成果顯現。北美除原有客戶各式專案外，大型新 ODM 專案也將陸續確定，明年開始逐步為營收帶來貢獻。



日本市場方面，與日本三大電信商之一的軟銀電信合作案已於上月正式放量出貨，目標鎖定日本超過百萬台公務車輛，可望持續穩定挹注可觀的營收。除了北美及日本等高技術門檻市場外，威潤也將於今年底至明年上半年推出針對低階市場之戰鬥機種，助歐洲、中東、拉丁美洲等低價市場的營運重返成長軌道，進一步帶動該公司整體獲利向上揚升。

