【日盛投顧】短中期均線支撐轉強 挑戰萬點大關

◆盤勢分析

1. 台股周五在美股維持強勢整理之下，指數在電子類股以及部分傳產權值股走強帶動，以小高盤開出，盤中櫃買指數續強，維繫市場多方人氣，而終場受到 MSCI 季度調整生效影響，尾盤台股爆量 543 億元，漲幅縮小，終場指數小漲 2.67 點，以 9888.03 點作收，成交量為 1680.72 億元。

2. 台股技術面近期成交量隨指數上漲呈現價漲量增，且低檔均線包括五日均線與十日均線黃金交叉，月均線翻揚，支撐逐漸轉強，雖然尾盤受到 MSCI 季度調整影響，漲幅縮小，但日 KD 指標維持多方走勢，型態仍對多方有利，後續有望挑戰季線反壓。

3. 櫃買指數為本波反彈要角，中小型業績股在賣壓趨緩以及跌深之下，呈現較強勁反彈，主要權值股像是 6488 環球晶、3105 穩懋、5347 世界先進等逐漸止穩，推升指數突破季線，往半年線挑戰。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 12.88 億元；外資 + 3.52 億元、投信 + 2.33 億元、自營商 + 7.03 億元。

傳產以車用相關與觀光、生技較強 電子則以中小型業績股表現最佳

1.MSCI 季度調整生效，多檔個股收盤爆量，包括 1504 東元尾盤單筆 13 萬餘張、2337 旺宏尾盤單筆 12 萬餘張、2371 大同尾盤單筆 11 萬餘張；另外像是 2303 聯電有 6 萬餘張、2892 第一金 5 萬餘張、2317 鴻海尾盤 3.9 萬餘張、2330 台積電尾盤單筆 3.5 萬餘張、2498 宏達電尾盤單筆 4.5 萬餘張，皆為大量成交股，但股價尾盤受增量影響漲跌幅度皆在 3% 以內，幅度可控，預期週一回穩機會大。

2. 電子類股:

(1) 半導體: 半導體檢測 3289 宜特受惠於半導體與車用電子檢測需求，股價走強；3443 創意搶攻大陸華南區 ASIC 商機，沿五日均線盤堅；6411 晶焱受惠於車用需求，股價低檔轉強；8016 矽創感測 IC 出貨爆發，股價緩步墊高；3227 原相受惠於電競滑鼠、遊戲機等感測晶片，股價走高。

(2) 蘋概: 雖然蘋果銷售不如預期，但股價跌深，加上傳統旺季效應，包括 2317 鴻海低檔止穩，亦帶動 2474 可成、4958 臻鼎 - KY、3105 穩懋等走強。

(3)PCB: 在機械式汽車逐漸轉向電子化，2367 燿華、4927 泰鼎受惠此趨勢走強；2368 金像電受惠於旺季效應，加上網通類用板出貨放量，股價高檔整理相對強勢，HDI 細線路及類載板趨勢成型，帶動 2313 華通與 3037 欣興股價表現。

(4)LED: 晶電在外資降評後實施庫藏股支撐股價；6271 同欣電淡季不淡，股價走強；3698 隆達廠房遷動，處分舊廠房挹注獲利加上新廠年底產能開出，股價持續盤堅。

(5) 工業電腦: 6414 樺漢朝向品牌、系統整合以及 ODM 等多角化發展，股價持續盤堅；6416 瑞祺電通布局 NAS 以及 5G 有成，股價強勢。

3. 非電子類股

(1) 汽車及零組件: 2207 和泰車在進口量增加，每股 EPS 上看 18 元，股價走強；1533 車王電 10 月 EPS 相較去年同期增加 2 倍，並積極布局智慧物聯網平台，股價創波段新高；1536 和大 10 月營收創歷史新高，市場看好 11 月營運續強，股價站上季線亦帶動營收表現佳的 9951 皇田站上月線。

(2) 生技族群: 4162 智擎在臨床數據報喜下，股價低檔轉強；4142 國光生疫苗出貨倍增，股價跳空上漲；3205 佰研受惠於台灣醫療科技展開跑，股價跳空漲停；4119 旭富前三季 EPS5.83 元，評價逐漸合理，股價低檔轉強。

(3) 觀光族群: 觀光族群在本周受惠於陸客可望增加下，人氣回升，其中以高雄概念股表現較強，像是 2704 國賓、2702 華園為多方指標；2705 六福在六福皇宮熄燈有利營運體質改善，股價持續走高。