台灣製藥業如何突破困境？

永信、生達、健亞先後因原料藥成分疑慮而讓產品下架，製藥業面臨的發展困境，該如何尋找突破口？杏輝董事長李志文提出三個方向…

【文／徐玉君】

當政策積極推動ＩＣＴ結合醫療器材策略合作之際，台灣製藥業卻在近期頻頻受原料藥成分致癌疑慮紛紛下架，全球八成原料藥出自中國與印度，台灣的製藥業長期以來仰健保鼻息生存，當中國一致性評價、政策南向發展策略出爐，製藥業究竟獲得多少利益？在醫藥領域四十餘年的杏輝董事長李志文，給了產業發展突破困境的三個建議。

尋找利基、突破困境

曾經擔任小蔣時代「國家建設研究會」（簡稱國建會；當時邀請海內外專業業者、學者針對各項國家問題提供建言，並將結論訂為政策確實施行的國建會）主席、加拿大華人協會會長的李志文，對於製藥產業發展的過去與現在有相當程度的暸解，而對未來發展更有明確方向建議。「過往可為後世之鑑」，如今台灣製藥產業面臨的困境，在當時李志文就已預見。

畫面回到日本戰後一片荒蕪談起，李志文說，藥品是一個國家的國防產業之一（戰爭時需要抗生素、消炎藥…），日本戰後都是廢墟，國際大藥廠想把藥賣進日本，但是日本政府很聰明，建議這些國際大廠在日本挑選幾家藥廠合作，請這些藥廠到日本生產，不要進口，這個目的除了讓國際大藥廠可以在日本生產賺錢外，最重要的目的是提升了日本的製藥水準，讓台灣與日本的差距愈來愈大。

另一方面，中國在當時也亟思改變現狀，想要全面開放藥品及醫材進口，當時身為加拿大協會會長的李志文，曾招待過中國官員，建議中國可以比照日本模式，且由於中國市場那麼大，可以要求產品一定要導入中國做臨床，通過中國醫院的臨床才可以輸入，一方面用臨床讓中國的教授學習，再去海外總部參訪觀摩，引進西藥的觀念，包括統計、文件書寫、數據、臨床…，這個策略也讓中國的學習速度加快非常多。

那麼台灣呢？在產業升級的政策趨勢中，也給過相同的建議，但是台灣卻採用進口方式，愈開放進口愈傷害台灣的產業發展，這是為何台灣的醫藥產業落後電子理工類產業發展的關鍵因素；李志文說，製藥業的聚落不是因為人口紅利，它們可以把知識、經驗賣出去，台灣沒有國際的學習曲線，都靠自己一步一腳印研發，東西賣不出去，讓台灣的醫療發展在過去數十年形成差距。

雖然台灣的健保制度多多少少養活了台灣的製藥業，但是在健保價格壓力下，台灣製藥業幾乎沒有甚麼利潤空間，所以也都是各自尋求其他的銷售管道發展，或尋找轉型方式，為企業的長期經營規劃願景。

李志文不諱言指出，台灣製藥業有原料藥來源的掐喉之痛、以及來自全球製藥大廠的競爭、資源整合的難度等，但是卻也不會因此妄自菲薄，他說台灣要有高度國際化項目，好好經營人家吃剩下的市場，所謂剩下就是人家不想進來搶，大量的、高端的給大廠做，我們就作剩下人家不作、也做不來的（如孤兒藥）。

很多製藥業朝利基型產品來發展，如新劑型、新適應症；或朝保健品、保養品方向，甚至新藥研發也都想跨足；台灣的企業不是不想走上國際，他說老闆的「夢想」很重要，如何把夢想轉成實際更重要，所以十幾年前杏輝就在思考脫離現有模式，成立研發中心，如今朝著上游方向走，包括新藥研發、保健品的植萃原料等等。

來源：《先探投資週刊》 2015 期

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