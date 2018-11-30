Fed預計很快升息 人民幣中間價下調4點

新浪財經訊 11 月 30 日，美聯儲會議紀要：預計將很快加息，人民幣中間價報 6.9357，下調 4 點，上一交易日中間價報 6.9353，在岸人民幣上一交易日收報 6.9451。

美聯儲年底加息預期不減

美元指數週四窄幅震盪，仍承壓于 97 關口下方。因美聯儲會議紀要幾乎沒有削弱對 12 月加息的預期，但增加了市場對利率接近中性的預期。除了貨幣政策，美國經濟資料喜憂參半，顯示消費者支出持續走強，但通脹放緩抑制美元升勢。

美聯儲會議紀要：預計將很快加息

美聯儲於北京時間週五（11 月 30 日）淩晨公佈的會議紀要顯示，幾乎所有與會官員都認為，假如經濟表現符合或強於預期，聯邦基金利率目標區間不久後再一次上調可能是合理的。

根據會議紀要，官員們還表示，他們的會後政策聲明可能需要在即將舉行的幾次會議上進行修改，尤其是涉及委員會對‘進一步逐步加息’預期的措辭。

12 月加息後，政策利率將接近決策者所估計的中性利率區間 2.5%-3.5% 的底部。與此同時，美聯儲官員們正在強調他們越來越依賴經濟指標和資料來告訴他們正接近中性立場。

美聯儲轉鴿助力中美利差走闊 人民幣下跌壓力緩解

布朗兄弟哈裡曼（BBH）全球外匯策略主管 Marc Chandler 表示：儘管美聯儲釋放鴿派加息信號短期內並未有效提振人民幣匯率，但從長遠而言，它將促使短期內中美利差有所擴大，給人民幣匯率企穩反彈營造出更良好的外部環境。

截至 11 月 29 日 20 時，中國 10 年期國債收益率徘徊在 3.36% 附近，美國 10 年期國債收益率 9 月以來首度跌破 3%，令中美利差恢復到 37 個基點。

“此前，中美利差一度跌至過去 8 年以來最低的 24 個基點，令人民幣下跌預期持續升溫。所幸隨著美聯儲轉向鴿派加息，相應的中美利差開始重新擴大，讓人民幣得以在 6.95 附近逐步企穩。”Marc Chandler 分析說。

究其原因，中美利差再度擴大將吸引海外資金加倉人民幣國債套取無風險利差收益，確保中國資本項下金融帳戶順差持續，進而確保跨境資本流動延續平穩均衡態勢，令國際投機資本不敢貿然大舉沽空人民幣。

在他看來，若越來越多的對沖基金篤定未來美聯儲加息步伐放緩，中美利差還存在進一步擴大的空間，為人民幣匯率提供更強的支撐。