賈躍亭申請剝奪恒大資產抵押權被再次駁回

11月29日，恒大健康(00708-HK)發佈公告，香港國際仲裁中心全面駁回了賈躍亭再次要求剝奪恒大資產抵押權的申請，這意味著賈躍亭通過抵押資產掏空FF的圖謀再次落空。

而作為敗訴方，賈躍亭方面須承擔自己及恒大方的訴訟及仲裁費用，合計約830萬港元。

在此前10月25日的一份仲裁結果中，仲裁員就曾駁回賈躍亭方面徹底剝奪恒大融資同意權的申請，同時也駁回了賈躍亭方面突然提出的解除恒大資產抵押權的新申請。

近期接連提出剝奪恒大資產抵押權，但均被駁回，似乎說明根本沒有投資人願意給予賈躍亭新的股權融資。

此前賈躍亭方面數次對外傳遞資訊，有來自中東某基金、區鏈塊公司EVAIO等願意給予其投資，但最終並無下文。對於這位在國內欠債過百億，挪用子公司資金致其瀕臨破產、拖欠眾多供應商款項不還、自己也被法院多次列入失信被執行人等不良行徑，相信即便是國際投資者也會對投資賈躍亭認真考量。

恒大方面入主後，一直都支持FF進行合理融資，今年FF曾提出兩筆債權融資，都獲得恒大快速同意並已完成。雙方此前也曾初步探討過股權融資方案，恒大明確表態支持一切合理的股權融資方案，但賈躍亭從未向恒大提交過任何具體的股權融資方案。

11月7日，恒大方面也對賈躍亭和合資公司SmartKing提出了仲裁全面反訴，要求賈躍亭和合資公司履行合約。

在入股FF後，賈躍亭和合資公司一度強行趕走時穎委派的出納員、強行阻止時穎財務人員進場進行財務審查，造成時穎無法知悉合資公司的財務狀況。

儘管深陷困境，但賈躍亭依然想保住自己對FF的控制權，從拒絕恒大提出融資方案開始，再到提出剝奪恒大資產抵押權，其目的就是為了騰挪資產、掏空FF。

知情人士透露，在與恒大發生糾紛後，賈躍亭一位“好友”陸續向FF提供約1600萬美元以維持FF運營，且該好友“充分信任賈躍亭”，其提供的所有款項均無須簽訂合同而先行打款到賬。但這筆神秘資金到底是來自“好友”，還是賈躍亭的“隱藏財富”，暫時還無法確。

目前恒大和FF已走向了完全對立，對於急需資金的賈躍亭和FF來說，融資進展也並不順利，明年一季度完成量產的承諾似乎很難實現了。