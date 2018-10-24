台北金融科技展國際大師陣容出爐 金融創新教父Brett King將來台開講

FinTech 今年最大盛事，FinTech Taipei 2018 台北金融科技展 - 國際趨勢研討會將於 12 月 7 日在台北世貿一館重磅登場，由 Bank 3.0 作者 - 金融創新教父 Brett King、波蘭金融監理總署主席 Marek Chrzanowski、英國競爭及市場管理局開放銀行業務領導人 Bill Roberts 等金融科技界的重量級大師，來台與大家分享 Bank 4.0、開放銀行 Open Banking、金融監管科技 RegTech 等主題。

「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」將於 12 月 7 日至 8 日於台北世貿一館盛大舉行，活動包括五大主軸: 國際趨勢研討會、金融創新演講、金融科技博覽展、主題亮點館，及產學創媒合活動 (含國內外新創與金融企業 Demo)。期透過感受、體驗與共享，打造台灣最大金融科技創新交流平台，展現我國金融科技發展成果，並加速 FinTech 跨國交流。

其中，國際趨勢研討會的國際講者名單出爐，研討會上午場將由銀行創新者及同時為亞馬遜暢銷書作家，業界喻為金融創新教父的 Brett King 分享「Bank 4.0」的革新趨勢，他在過去提出 Bank 3.0 的概念掀起金融科技的創新變革，經過多年的趨勢分析及觀察，今年受邀訪台，不只針對新的金融科技發展與新型態的金融競爭對手做分享外，更將在會中與來自各方專家一同探討未來銀行及金融業趨勢。

接續由波蘭金融監理總署主席 Marek Chrzanowski 從 2017 年初成立「金融創新特別工作小組」談到處理波國境內金融科技發展所遇到的監理法規阻礙及政策實務經驗，借鏡到台灣監理沙盒專法的實施，希望藉由與波蘭金融監理總署主席的交流，協助台灣金融科技快速發展。

聽完上午場的金融趨勢與監理法規後，下午場的研討會著重在金融科技的相關技術與實務應用，首先由「金融科技最新技術發展與全球整合應用趨勢論壇」帶出各項熱門技術議題。接著由開放銀行先驅 - 英國競爭及市場管理局開放銀行業務負責人 Bill Roberts，闡述「英國 Open Banking 政策與實行」，分享英國的推行現況以及改革創新如何達到平衡的實務經驗。最後由 Advice RegTech 創辦人兼執行長 Samantha Clarke 主講，分享近年澳洲在 RegTech 的發展現況及期望成為法遵科技領導中心的佈局規劃。

金融科技為新創企業帶來潛在的機會，為鼓勵更多新創業者投入金融科技，主辦單位分別從市場機會及金融科技的軟體應用相關議題，邀請專家分享其他區域的發展經驗。首先邀請劍橋大學新興金融研究中心執行董事暨共同創辦人 Bryan Zhang，剖析「東協金融科技區域市場前進商機」；接著由金融軟體巨頭 Temenos 亞太地區董事總經理 Martin Frick，針對「金融科技軟體應用 - 歐洲銀行的發展趨勢」開講，內容精彩可期。有興趣的相關業者與民眾即日起可報名參加聽取最新的金融科技趨勢國際研討會。