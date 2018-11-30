台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月30日

蘋果與高通的專利與侵權訴訟露出曙光。高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）接受外媒專訪時釋出善意，希望能重新與蘋果合作。業界認為，若高通重回蘋果懷抱，有助高通增加對台積電投片，挹注台積電業績，但對積極想打入蘋果供應鏈的聯發科而言，挑戰將更大。

繼鴻海和義联集團表達加碼投資高雄後，高雄市長當選人韓國瑜昨（29）日表示，想要投資高雄的企業，已經從 10 家增加到 20 家以上了，產業遍及科技 IT 產業、食品、房地產等，立委吳志揚也將率領馬來西亞華裔產業界，前來考察投資高雄的機會，至於他要打造的「愛河產業鏈」，「一定要大力發展」，也有多家企業表達高度興趣。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 28 日演說時表示，目前的政策利率「只比中性利率寬廣的估計區間略低」。市場解讀為 Fed 政策立場轉偏「鴿派」，預期 2019 年的升息幅度可能比目前預期的三碼要小，因而激勵美股大漲，美元回貶。



經濟日報

高通、蘋果將談和 台積大贏家

鮑爾改口 Fed 升息步調放慢

核四重啟公投 明年發動

工商時報

美擬將陸產汽車關稅加到 40%

高雄投資熱 韓國瑜喊 20 家

陸客可望回籠 銀聯卡 12 月加入台灣 Pay

聯合報

台商移工配額 有條件鬆綁

Fed 明年升息幅度 恐低於三碼

離岸風電躉購費率 大降 12%

蘋果日報

Fed 鴿派抬頭 台股萬點僅停 3 秒

美國放鴿 明年理財股 6 債 4

華碩爆大裁員 AI 及雲端傳要砍 5~7 成人力

中國時報

勞動部研議還勞工 7 天國假

超商繳費解禁 刷卡嘛ㄟ通

茂迪關廠 588 人全資遣

自由時報

太陽能押錯寶 靠中國都慘

IMF 警告：貿易戰比 1 個月前預期更嚴重

蘋果信心喊話 iPhone XR 每天賣最多

