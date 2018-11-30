三陽推Kona跨界休旅車 年底前配額150台受訂近滿額

三陽 (2206) 旗下南陽實業昨天發表已經在國外獲獎無數的 Hyundai Kona 全能跨界休旅車款，南陽總經理李應生指出，年底前配額 150 台，由於是市場主流的小型休旅，且主打精品路線，上市前配額已受訂接近滿額。展望明年，在全車系將大規模改款下，力拚新車銷售比今年好。Hyundai Kona 終於正式導入台灣，擁有個性、時尚化的外觀，海灣式的內裝鋪陳，以及出色的動力輸出與操控表現，在國外媒體的評比中，甚至能與 Audi Q2 直接競爭，預計將對國內小型跨界休旅市場造成新一波衝擊。



Hyundai Kona 分別推出四款不同車型，88.9 萬至 99.9 萬元。



李應生指出，儘管明年市場仍充滿不確定因素，但對於南陽實業明年的銷售目標很有信心，預估銷售會比今年好。