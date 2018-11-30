11月中國PMI小幅回落 非製造業PMI繼續保持擴張

據國家統計局11月30日消息，2018年11月30日國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發佈了中國採購經理指數。對此，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行了解讀。

一、製造業景氣度回落，但結構持續改善

11月份，製造業PMI為50.0%，環比小幅回落0.2個百分點，處於臨界點。本月主要特點：一是價格指數明顯回落。受近期部分大宗商品價格下行等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均降至年内低點，分别為50.3%和46.4%，比上月回落7.7和5.6個百分點。特别是出廠價格指數落至臨界點以下，其中石油加工、化學原料和化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業出廠價格指數回落幅度較大。二是生產保持穩定，需求擴張減緩。生產指數為51.9%，比上月微落0.1個百分點，持續位於景氣區間。新訂單指數為50.4%，低於上月0.4個百分點，高於臨界點，表明企業產品訂貨量增速有所放緩。三是製造業多數行業處於擴張區間。其中，食品及酒飲料精製茶、紡織服裝服飾、醫藥、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等製造業PMI位於52.0%及以上相對較高運行水平。受部分地區採暖季加大環境治理力度等因素影響，高耗能行業PMI降至48.4%，其中石油加工、化學原料和化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等製造業PMI均位於收縮區間，且低於製造業總體水平。四是進出口景氣度繼續低位運行。新出口訂單指數和進口指數為47.0%和47.1%，均持續位於臨界點以下，表明在全球經濟復蘇放緩和貿易摩擦不確定性增加的影響下，近期進出口下行壓力有所加大。

同時也要看到，製造業產業轉型升級繼續推進，消費推動經濟發展的基礎性作用持續發揮。裝備製造業、高技術製造業和消費品製造業PMI為50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8個百分點，且均高於製造業總體水平。

從企業規模看，大型企業PMI為50.6%，比上月回落1.0個百分點，高於臨界點;中型企業PMI為49.1%，比上月上升1.4個百分點，小型企業PMI為49.2%，比上月下降0.6個百分點，中、小型企業PMI位於臨界點以下。

二、非製造業運行總體穩定，服務業擴張加快

11月份，非製造業商務活動指數為53.4%，比上月回落0.5個百分點，表明非製造業增長有所放緩，但仍在擴張區間。

服務業景氣度上升。服務業商務活動指數為52.4%，比上月上升0.3個百分點，服務業延續增長勢頭。從行業情況看，受“雙十一”促銷活動等影響，郵政快遞、電信、互聯網軟件等行業商務活動指數位於56.0%及以上，業務總量實現快速增長。此外，銀行、證券、保險等金融行業均位於60.0%以上，升至高位景氣區間。但道路運輸、餐飲、房地產等行業商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為59.6%，持續位於較高景氣區間，企業對行業發展普遍看好。其中，批發零售、郵政快遞、電信、互聯網軟件、銀行、保險等行業位於60.0%以上高位景氣區間。

建築業景氣度高位回落。受天氣逐漸轉冷等因素影響，建築業生產增速有所放緩，商務活動指數為59.3%，比上月回落4.6個百分點，但位於較高景氣區間。從市場需求和預期看，建築業新訂單指數和業務活動預期指數為56.5%和68.3%，分别比上月上升0.3和2.3個百分點，近期連續環比上升，建築業有望繼續保持平穩較快增長。

三、綜合PMI產出指數繼續位於景氣區間

11月份，綜合PMI產出指數為52.8%，比上月回落0.3個百分點，表明我國企業生產經營活動繼續保持擴張，但活躍度有所減弱。其中，構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分别為51.9%和53.4%，環比均有所回落。