受孟山官司都影響 拜耳欲裁全球十分之一員工

收購美國種子公司孟山都 Monsanto 的德國製藥商拜耳 (BAYRY-US) 週四 (29 日) 因法律訴訟不斷、及其他因素，宣布將出售一些事業群，裁約 12000 名員工 (約十分之一人數) 和 33 億歐元 (約 38 億美元) 的減損。

今年迄今為止，拜耳承受了超過 35% 的股價下跌，因為擔心孟山都公司的 Roundup 除草劑涉嫌致癌的 9000 多起訴訟而受到拖累，執行長 Werner Baumann 試圖挽回一城。

拜耳股價趨勢圖 / 圖：谷歌

根據成本削減計劃，針對以 630 億美元收購孟山都公司，拜耳將削減其全球 118200 個就業崗位中的約 12000 個。在消費者健康和製藥部門，拜耳將在第 4 季度削減約 33 億歐元的減值和註銷費用。

出售非處方藥的消費者醫療保健部門，由於美國消費者從成熟的藥店轉向網上商店，經常轉向更便宜的品牌，因此收入下降。在 2018 年的前 9 個月，拜耳消費者健康產品的營收在扣除貨幣波動後下降了 0.4%，而 2017 年全年下降了 1.7%。

金融時報報道，該集團表示正在考慮出售的事業群包括於 2014 年以 140 億美元從美國默克 (默沙東) Merck (MRK-US) 購買的消費者醫療保健部門，如 Coppertone 防曬霜和 Scholl 博士的足部護理產品等。

為了籌資金，拜耳也將尋求買方購入其持有 60% 股份的德國化學品生產現場服務提供商 Currenta。

Baader Helvea 分析師 Markus Mayer 表示，Coppertone 和 Scholl 博士品牌應能獲得 10 億歐元價碼，而 Currenta 的股份應獲 15 億歐元。

路透報導稱拜耳也將減支其動物衛生部門，佔該行業的第 5 大市佔，分析師稱可能獲得 60 億至 70 億歐元 (約 79 億美元)。該部門是貓和狗的跳蚤和蜱蟲控制產品的最大製造商，也是牲畜獸藥供應商，2017 年的銷售額為 15.7 億歐元，約佔集團收入的 4.5%。

動物健康行業已經有所整合，輝瑞 Pfizer (PFE-US) 和禮來 Eli Lilly (LLY-US) 都成功地將其獸藥部門作為獨立實體在股票市場上市。輝瑞的分拆公司為 Zoetis (ZTS-US)，禮來的為 Elanco (ELAN-US)。

不願透露姓名的投資銀行家表示，Reckitt Benckiser (RB-LN) 和寶潔公司 (PG-US) 可能會成為消費品牌的追求者之一。

展望未來，該公司目標是在 2019 年將每股核心純益 EPS 定在 6.80 歐元，高於今年預計的 5.70 歐元至 5.90 歐元，其中 2022 年的目標價格約為 10 歐元。該集團的 EBITDA 以及特殊項目的銷售利潤率應該在 2022 年增加到 30% 以上，高於去年的 26.5%。