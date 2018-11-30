【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美國股市：在通用汽車關閉美國廠並大舉裁員後，川普打算對進口汽車大興關稅的傳聞甚囂塵上，同時川普團隊中作風以強硬鷹派著名的貿易顧問納瓦羅證實將出席週六川習會晚宴，引發對美中及全球貿易衝突的憂慮加深，拖累道瓊指數盤中下挫超過百點，不過 FED 主席鮑威爾昨日釋放鴿派訊息持續發酵，FOMC 會議紀錄也暗示未來升息可能放緩，加上油價在俄羅斯可能加入減產而強彈，能源股成為撐盤主力，收盤美股主要指數皆收斂跌幅溫和收低。

台股觀點：聯準會主席鮑威爾表示，目前利率水準僅略低於中性利率，市場解讀此次談話偏向鴿派，推動美債殖利率下跌，美股大幅收漲，激勵台股前波評價被下修之漲價概念股及 5G 概念股走升，加權指數開盤即跳空大漲超過百點，並站上萬點大關，不過市場對川習會美中是否達成貿易協議仍有疑慮，加上中國股市再度大跌影響亞股多方信心，短線獲利了結賣壓出籠，在傳產及金融類股同步走低下，指數逐步震盪走低，終場回吐過百點漲幅，僅小漲１點。目前市場皆關注週末 G20 川習會結果，川普性格反覆多變會否對美中貿易協商投入變數，是短期需多加注意的風險因子，建議可多加利用台指期貨為投資部位進行避險。

關注焦點：1) 12/1 G20 峰會川習會。

