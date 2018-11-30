【馮冠華專欄】今天恆指可能仍被套現盤拖累

11 月 30 日推介 - 波司登（3998）

1）上日港股市況總結：雖然美國加息預期降溫，但港股卻高開低走，午後更被 A 股走弱拖累，最多曾下跌 282 點而全日高低波幅達 523 點，最終收報 26451 點，下跌 232 點。大市成交按日上升約 6% 至 902 億。滬深港通總成交按日上升約 11% 至 73 億，流向仍是淨流出，金額大增至 16.4 億。北向仍是淨流入，金額 10.7 億。藍籌 14 升 36 跌。



板塊方面，本地地產在加息預期降溫下造好，內航股也因油價下跌而上升，風能股也不俗。相反，醫藥及教育股沽壓頗大，騰訊（700）、手機設備及澳門愽彩股也有明顯回吐。中興（763）也因兩名美國參議員要求川普政府再調查公司而下跌。做空方面，佔大市成交回落至 13.4% 水平。牛熊証街貨最新比例是 57:43，重貨區方面，熊証再大幅上移至 27500-27549，但也有不少的平均分佈於 26900-27149，牛証也上移至 26000-26049。

簡評：筆者對昨天港股的高開低走並不感到意外；在期指結算後及習特會之前，資金抽離是正常現象。成交稍增而沽空比率稍降，二百多點的跌幅不是災難，亦不至於確認市況轉差，領跌的如銀河娛樂（27）、騰訊及醫藥股也是近日波幅較大的類別。反而，A 股昨午的走勢則甚不討好，牛証重貨區上移至 26000-26049 及牛証街貨比率偏高均提供誘因指數再下行。大市成交偏少下，衍生工具的操作往往是指數波動的原動力。綜合來說，估計今天的恆指仍會被套現盤拖累，A 股能否回穏也是重點，騰訊的走勢會有一定的啟示性，若市況告急則要留意屠牛風險。

川普的官運看來真的不俗。他不喜歡高油價，偏偏便發生了記者被殺事件，間接令沙地降服。他不喜歡太快的加息步伐，聯儲局主席昨天的言論又正中下懷。從歷史數據上看，現今的息率距離正常化還遠，鮑威爾是否暗示美國經濟下行風險已大增？又或是給川普傳染了「今天的我打倒昨天的我」？再從另一角度看，這無疑會增加川普和習近平會面時的氣勢，對談判能達成恊議的機會相反地會減少。最新又看到川普在推特發文，決定取消和普京的會面；雖則這是市場預期之內，但亦是警鐘提醒投資者不要抱太大期望於習特會。

筆者認為中興昨天的下跌是杯弓蛇影，也不相信事件會進一步發酵，情況有如早前聨想（992）的間諜事件，留意到昨天公司的放空率不高，股價下跌應是買入機會。本地地產股昨天的升勢或被大盤所累，短線應還有空間，龍頭新地（16）可繼續關注。績優股可留意波司登（3998），4 成多的盈利增長和増派中期息應對股價有正面作用。

2）美股上週五市況總結：美股三大指數週四回軟，當中道指曾一度下跌約 160 點，最終收跌 28 點或 0.11%，標指及納指則分別下跌 0.22% 及 0.25%。美滙指數回落至 96.77，十年期債息下跌至 3.032，紐約期油反彈，最新報 51.26 美元。港股 ADR 上升 2 點，相當於恆指 26453 點水平。

3）新股訊息：華康生物醫學（8622）今天起招股，每股招股價 0.44 至 0.64 元，一手 8000 股，股份預計下月 13 日掛牌。

滙量科技（1860）今天起以每股 3.9 元至 5.1 元招股，一手 1000 股，股份預期 12 月 12 日上市。

復星旅遊文化（1992）今天起以每股 15.6 至 20 元招股，一手 200 股，股份預期 12 月 14 日上市。該公司引入 3 名基石投資者，包括信德集團 (242)、蘇創燃氣及淘寶中國。

4）個股訊息（信報、蘋果日報、明報）

利好：國泰君安（2611） - 與騰訊正式簽署金融科技戰略合作協議，雙方將積極探索以雲端金融科技提升業務運營及創新效率，為投資者提供系統化的高質量智能金融服務體驗。

巨騰國際（3336） - 盈喜，盈利上升主要是集團金屬機殼產品銷售增加，單價較塑膠機殼為高，導致收入增加；預期錄得滙兌收益；以及其他開支將顯著減少。

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com