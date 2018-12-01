【羅際夫專欄】退休金自提方案還推嗎？

九合一選舉結果執政黨挫敗，明年又有立委選舉，後年還有總統選舉，看來勞工年金的改革方案又要停擺了，不久前，金管會主委顧立雄才表示贊成「退休金自選帳戶」的想法，其實，姐夫認為，這真的是很適合的勞工退休金改革方式，先前在此專欄中就提過，勞保年金若要改革可比照目前私校退撫基金的作法，理由就不再贅述，但我們來追蹤一下它的績效，還有怎麼逐漸「多元轉形」。

根據私校退撫基金網站公佈到第三季 (九月底) 的績效，自 2011 年 03 月 01 日成立以來保守型帳戶累積報酬率是 10.31%，穩健型是 34.33%，積極型是 34.27%，但 10 月全球出現一波小股災，績效可能有下滑，保守型的績效只能說是差強人意，然而，以穩健型與積極型的帳戶來說，平均的年報酬率都在 5% 以上，明顯比台幣定存好，也算抵抗了通膨。

因此，私校退撫基金成立以初選擇保守型者高達 9 成以上，多數人都以採觀望態度，隨著績效現形，選擇保守型帳戶者已降到八成以下。

私校退撫基金的改革遵循「先求有再求好」的原則，在操作績效獲得肯定後，也開始規劃讓私校老師有更多元化的選擇，例如，今年推出「生命周期」基金，隨著年紀的增長調整保守與積極標的比率，而且如果退休後覺得這帳戶操作成績還可以，也可以繼續把錢留在帳戶內，這樣也可以解決大家領到選休金後不知如何運用的困擾。此外，每個月強制提撥的資金，老師們也可以隨時自行調配三個帳戶的比率，不必全部都歸在同一帳戶裡，保持了資金運用的彈性。

據姐夫的採訪了解，投信投顧公會現任理事長張錫對於推動退休金自提制度非常積極，也頻頻拜訪了立法與行政相關單位，但光是租稅優惠一事，就碰了釘子，恐怕是要有更高層級來協調統籌才有機會現曙光。

其實，勞工的年金改革影響人數與層面比軍公教年改更多更廣，但勞工年金的改革愈晚做，大家擔心的財務問題就只會「沒有最糟，只有更糟」，如果榮保年金的操作績效好一點，或許還可以讓它撐久一點，但偏偏多年來的成績始終不佳是大家「有目共睹」的事實，而且還要動不動就被拿去「護盤」，慷勞工之慨，如此隨意動用勞工的錢，這樣的制度再持續下去，保費漲多少都無濟於事。

不知顧主委所提的勞工自提要怎麼做，如果是比照私校退撫的作法，姐夫是舉雙手雙腳贊成，只是現在不曉得政府機關，立法諸公們還有沒有心來做這件事就是了！

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