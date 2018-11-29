【馮冠華專欄】美升息預期降溫，恆指挑戰27000點

11 月 29 日推介 - 平保（2318）

1）上日港股市況總結：受中美有可能達成貿易協議的消息刺激，配合 A 股反彈，港股週三高開高走，盤中更升破熊証重貨區，最終收報 26683 點，上升 350 點。大市成交按日上升約 8% 至 849 億。滬深港通總成交按日上升 12% 在 66 億，流向仍是淨流出，金額 7.8 億。北向仍是淨流入，金額 25.3 億。藍籌 45 升 3 跌 2 持平。



板塊方面，騰訊（700）、手機設備及澳門博彩股繼續表現特出，內房及物管也有不俗表現，相反，燃氣股則有回吐。做空方面，佔大市成交回落至 13.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 57:43，重貨區方面，熊証大幅上移至 27100-27149，也有一個規模稍少的在 26800-26849，牛証也上移至 25700-25749。

簡評：作為全球第一大經濟體，其總統和首席經濟顧問的言論可以在二十四小時內如此南轅北轍，叫投資人如何是好？從另一角度看，如果資金流向不會說謊，那麼庫洛德的「很大機會中美協議能達成」便應遠勝川普的「不大可能」了。固然，港股昨天的強勢也有 A 股升市配合和期指將結算的帶動，筆者在前幾天也不停指出期指在週四結算前，港股仍可看好，結算後則無甚頭緒，視乎習特會的發展。由於美股週三勁升，今天中午結算前港股應可再次走高，且看能否一囗氣挑戰兩個熊証重貨區了。

昨天的板塊走勢是強者越強，有感覺騰訊、手機設備及澳門愽彩股短線或須先行整固。內房股則頗神經刀，已有不少分析師預估明年政策上或有鬆綁，早前也有消息指出銀行已放寬按揭成數；筆者則較保守，對此板塊仍是敬而遠之。內銀和內險昨天走勢也見好轉，留意權重股如工行（1398）、建行（939）、友邦（1299）和平保（2318）會否成為輪換主角。平保的做空一向較大，在挾空帶動下應是短線首選。在聨準局主席放鴿下，本地地產股今天也勢成焦點，裂口式高開可期。風險胃納上升下，估計資金或會流向新經濟股，小米（1810）昨天在與宜家合作的消息下大漲，美團（3690）更可反跌為升。兩者今天均有機會延續昨天的強勢。

2）美股上週五市況總結：鮑威爾指目前利率稍低於中性水平，暗示未來加息步伐可能放緩，美股三大指數週三大升，當中道指收升 618 點或 2.5%，標指及納指則分別上升 2.3% 及 2.95%。美滙指數回落至 96.83，十年期債息上升至 3.061，紐約期油再下跌，最新報 50.31 美元。港股 ADR 上升 119 點，相當於恆指 26801 點水平。

3）新股訊息：內地污水處理服務供應商達力環保（1790）今天掛牌，暗盤價收市報 0.61 元，較招股價 0.58 元升 0.03 元或 5.17%。

內地第二大天然健康食品公司五谷磨房（1837）今天開始招股，每股招股價介乎 1.62 元至 2.1 元，一手 2000 股。股份預期 12 月 12 日主板掛牌。

香港公私營房屋物業管理服務供應商創毅控股（3992）今天起招股，每股招股價介乎 1 元至 1.1 元，一手 2000 股，股份預期 12 月 11 日主板掛牌。

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