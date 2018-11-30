〈財報〉HP受硬體價格壓力 全球PC未成長前景 欲提升影印事業實力

全球第 2 大個人電腦製造商惠普 HP (HPQ-US) 的盈利預測與預期一致，反映了在低利潤硬體行業競爭激烈的情況下削減成本的挑戰。

總部位於美國加州的 HP 週四 (29 日) 在一份聲明中稱：

全財年每股純益 EPS 為 3.26 美元，高於之前的預測。

全財年營收達 585 億美元，年增 12%。

全財年共回饋股東資金 35 億美元。

儘管第 4 財季的銷售額增長了 10%，但 HP 面臨著更激烈的競爭，而全球 PC 需求仍然停滯不前。據 Gartner 公司稱，聯想集團 Lenovo 在第 3 季度奪得 HP 的全球銷售冠軍寶座，儘管 HP 已投資生產更多高檔機臺。

HP 的個人系統部門，包括個人電腦，佔總收入的三分之二，在截至 10 月 31 日期間僅有 3.8% 的營業利潤率。

第 4 季財報顯示：

每股純益 EPS 為 0.91 美元，高於之前預測的 0.48 美元至 0.51 美元。

營收達 154 億美元，年增 10%。

在減少工資和降低成本的同時，HP 的關鍵假日銷售季度可能引發對該公司定價能力的擔憂。在執行長 Dion Weisler 的領導下，HP 尋求提升其打印機和服務業務，以利用墨水銷售、訂閱、維護的高毛利取得績效。這些努力已開始取得成效，印刷部門在第 4 財季的營業利潤率為 16.1%。

HP 股價週四收盤下跌 2.43% 來到 22.86 美元。

HP 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

展望未來，HP 預計 2019 年第 1 季財季 EPS 約 0.46 美元至 0.49 美元。2019 年財年預計 EPS 約 2.04 美元至 2.14 美元。