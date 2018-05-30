〈財報〉HP財報有喜訊 影印硬體年增88% 筆電桌機強勢

電腦大廠惠普 HP (HPQ-US) 週二 (29 日) 公布了較佳的財報，而任職 32 年的現任 財務長 Cathie Lesjak 也將卸任，由 Steve Fieler 接替。

財報小助了 HP 股價，盤後股價上漲 0.23% 來到每股 21.35 美元。

HP 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

最新一季 HP 財報顯示： 營收年增率達 13.1%，來到 140 億美元。

EPS 每股純益為 0.48 美元，略高於去年同期的 0.40 美元。

將執行 10 億美元庫藏股計劃。

其中，HP 全球業務都有成長的跡象。北美營收較去年同期成長 7%、歐洲中東及非洲 EMEA 成長 21%、而亞洲也成長了 13%。同時，非美國營收也佔了整體集團的 67% 營收量，可謂多角化全球經營。

HP 營收分配圖 / 圖：HP

在產線方面，筆電佔 HP 最大的營收佔比，約 37%，加總桌機及其他類型電腦佔全公司 63% 營收，達 88 億美元。其中，電腦產品販售量年增率為 7%，而筆電及桌機營收年增率為 15% 及 16%。

影印方面 (商業及個人) 則佔其 33% 營收量，約 52 億美元。耗材部分年增率成長 8% 而商業硬體販售年增率為 88%。

IDC 公布的數據顯示，HP 還是佔全球的領先地位，個人電腦市佔為全球第 1 名，達 22.6%，2018 年第 1 季出貨了約 1360 萬台個人電腦。而聯想則以 20.4% 市佔緊追在後、戴爾為 16.9%、宏碁為 6.8%、蘋果 (AAPL-US) 為 6.6%。