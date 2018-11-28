能源盤後—陸駐美大使激發市場擔憂 美元走強 原油溫和收低

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 27 美分或近 0.5%，收每桶 60.21 美元

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 指出，美中貿易紛爭持續，拖累全球經濟成長，引起市場預期能源需求下降，且 美元 走強也壓迫 美元 計價的商品價格，例如石油。

中國駐美大使崔天凱接受華爾街日報專訪表示，這情況若持續下去，整合數十年的全球市場恐因此分裂。Flynn 認為，此番言論引發市場擔憂全球經濟和能源需求。

分析師和交易商都將關注本週稍晚的阿根廷 G20 高峰會，以窺探中美貿易發展並探求能源需求動向。《Sevens 報告》共同編輯 Tyler Richey 表示，「現階段一份協議，或甚至只是延後新增或延後提高關稅等決定都會是正面消息，但如果是『沒有協議』就會衝擊所有風險資產，尤其是包含石油在內的商品。」

Julius Baer 宏觀經濟和商品研究單位負責人 Norbert Ruecker 認為，市場對供應過剩和全球經濟成長狀況都過度擔憂了。

放眼本週，市場週三將看到 EIA 每週公布的國內石油供應報告。 S&P Global Platts 分析師預期政府將公布，11 月 23 日結束的一週原油庫存下降 43 萬桶，這將是原油供應量 10 週來頭一回下降。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5% 至每加侖 1.421 美元

12 月交割的熱燃油期貨價格下降 0.4% 至每加侖 1.886 美元