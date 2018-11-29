蘋果稱iPhoneXR為最暢銷機種 康控-KY股價沾光一度攻漲停

康控 - KY(4943) 股價再照蘋果光，在蘋果 28 日股價大漲近 4% 及蘋果高層宣稱 iPhoneXR 為最暢銷機種後，康控 - KY 今日股價也沾光大漲，盤中更一度衝上漲停，最高來到 161.5 元，後仍維持 9% 以上的漲幅，股價來到逾一個月高點。蘋果 28 日股價勁揚 3.85%，以 180.94 美元作收，創 11 月 19 日以來高點，收盤市值也再度超越微軟，奪回第一寶座。然受到 iPhoneXR 銷量不佳傳言影響，砍單消息令市場信心不佳，再加上中美貿易戰關稅隱憂，也讓蘋果 11 月以來股價重挫逾 17%，市值更一度被微軟超越。



雖市場上對於 iPhoneXR 砍單消息不斷，但根據外媒報導，蘋果產品行銷部副總裁 Greg Joswiak 也在 28 日訪問中提到，iPhoneXR 為蘋果最主流、最受歡迎的機種，且自上市以來，也為歷年最暢銷的 iPhone 機種。



然康控 - KY 日前表示，終端客戶對聲學元件產品的確有訂單調整情況，但 11 月營收仍將維持高檔表現，12 月則將是客戶調整狀況而定，第四季營收將落在 18-22 億元間，獲利則有望優於第三季表現。