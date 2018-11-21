德銀或涉丹麥「千億」洗錢案 股價暴跌再創歷史新低

德銀的法律麻煩似乎還遠沒有結束。在公司可能牽涉丹麥銀行愛沙尼亞分行洗錢案消息傳出後，公司股價再創歷史新低。

路透最新消息稱，知情人士表示，德國金融監管機構 Bafin 已要求德意志銀行提供與丹麥銀行交易的資訊。消息人士補充稱，在對數據進行快速評估後，Bafin 將決定是否對德意志銀行展開正式調查。

德意志銀行股價周一在法蘭克福下跌了 6%，創下 5 月 31 日以來的最大單日跌幅。之前舉報者在丹麥議會作證期間稱，歐洲某大型銀行（彭博報導稱相關知情人士確認為德銀）在 2015 年與丹麥銀行愛沙尼亞分行切斷聯繫之前，與其進行了約 1500 億美元的可疑資金清算（摩根大通據信也被牽扯其中）。

市場分析稱，現階段德銀不是任何調查的對象。但考慮到現在的市場情緒，即使是最微小的負面消息也足以損害公司的股票。

丹麥最大銀行——丹麥銀行此前牽涉「千億」歐元洗錢案。調查發現，該行通過其在愛沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團伙洗錢。丹麥銀行擁有丹麥全國三分之一的存款，洗錢案對丹麥銀行業安全穩定、甚至丹麥經濟產生嚴重影響。

丹麥律師事務所 Bruun＆Hjejle 發布內部審計結果顯示，該行目前共有 2340 億美元的「可疑」資金。

內部調查覆蓋 1.5 萬名客戶，丹麥銀行官員預計，2007 年至 2015 年間，即大部分洗錢事件發生的時期，該行與 6200 名「可疑」客戶開展了業務。

彭博報導提到，丹麥銀行可能面臨高達 40 億克朗（6.3 億美元）的罰款。這將是丹麥有史以來最高的罰款規模。

丹麥政府目前正與愛沙尼亞和美國共同調查該行。

丹麥銀行的洗錢醜聞是歐洲歷史上最大的洗錢案之一，歐盟競爭專員 Margrethe Vestager 稱其為「千兆級別的醜聞」。此前德意志銀行和荷蘭國際集團（ING）均曾發生類似事件。2017 年 1 月，英美監管部門因德銀參與俄羅斯 100 億美元洗錢案，對其罰款 6.3 億美元；今年 9 月，因多年來未能阻止洗錢，ING 同意支付 7.75 億歐元罰金。