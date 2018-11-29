今年來A股、港股大跌，現在是「下註」中國的時候嗎？

今年以來，A股、港股均出現較大的回撤，資本市場各種看空的聲音不斷，例如：貿易戰、經濟增速下滑、企業稅較重、匯率貶值壓力大等，每一個問題都是客觀存在的事實，但又能怎麽樣呢？

對於宏觀經濟的波動，估計世界最優秀的經濟學家也難以準確的預測，更别說普通投資者了。所以，在經濟預期最悲觀的時候，往往也是股市具有較高投資價值的時候。

可能有人說，中國經濟一蹶不振，股市還會有投資價值嗎？如大家所想，中國經濟一蹶不振，股市、債市、匯市出現問題，你不投股市資產也會照樣縮水，除非現在移民，當然，我們堅信中國短期面臨的困難隻是暫時的，是經濟轉型必不可少的磨難。

圖片：上證指數月線走勢圖

說到這里，中國股市到底“便宜”到什麽程度呢？

PB、PE進入歷史底部區域

從A股整體的估值水平來看，2018年上證指數最低到2449點，市盈率（PE）12.25倍，市淨率（PB）為1.23倍；此估值水平高於歷史上2013年上證指數1849點時的估值水平，低於2008年1664點時的估值水平。

數據來源：WIND

可能有人會說，現在經濟面臨很多挑戰，估值說不定還會進一步向下修正，當然這是有可能的，畢竟市場的情緒很難說清楚，但我們認為這種可能不大，因為現在A股的估值水平相對2008年金融危機的估值水平還要低，加上政策暖風頻吹。例如：鼓勵上市公司回購、放開併購重組、A股納入MSCI等利好支撐，明顯可以感覺到管理層在有意維穩股市。

退一步講，A股再次殺跌到2449點下方，這個空間又有多大呢？但如果反過來看，假設2449點是A股的階段性低點，未來兩三年估值可以回到相對合理的狀態（PE18倍上下），個股則普遍可以實現翻倍，這還是在未來兩三年A股淨利潤不增長的假設下，現實則是，如果未來兩三年A股的估值可以回到合理的水平，個股的預期收益還會更高。

績優股出現中長期機會

我們舉例具體公司看看。例如五糧液（000858-CN），今年根據各家券商的研報預期淨利潤在130億元上下，增長35%上下。該公司截至2018年9月30日賬面的淨資產596億元，貨幣資金407億元，等同於貨幣資金的銀行票據為143億元，這兩項總和為550億元，佔淨資產約92%，同期這家公司沒有借款，所做的業務基本不需要太多的投入。

數據來源：五糧液2018年三季報

假設我們現在可以全款買下這家公司，現在五糧液的市值約1900億元，鑒於公司賬上有貨幣資金和等同於貨幣資金的資產550億元且沒有銀行負債，所以我們相當於付出1350億元就買下這家公司，那麽付出的這個價格合理嗎？

對於這個問題我們先來看看五糧液的規劃，據該公司2017年報公告：“十三五”末，五糧液股份公司營業收入突破600億元，核心品牌五糧液市場投放3萬噸，這也就意味著2020年公司營業收入達到600億元，2017-2020年營業收入的復合增長速度為25.7%，就算在該公司淨利率不變的提前下，2020年五糧液的淨利潤也可以達到約200億元。

我們可以適當保守一點，假設該公司未來10年淨利潤維持15%的增速，股東付出1350億元需要6年左右時間收回成本，6年之後五糧液每年給股東創造的淨利潤會在300億元上下，你們覺得這項投資劃算嗎？

當然，這隻是我們舉的一個例子，因為五糧液資產負債表簡單，容易理解，併不做推薦，類似公司在A股已經出現了一批。

結語：

綜上所述，宏觀經濟增速下滑，的確會使A股整體的估值向下修正，但是誰又能準確預測宏觀經濟的走向呢？如果我們認真在市場尋找，也會發現較多公司出現了長期投資機會。最後我們借用大投資家芒格先生的一句話做結語“宏觀是我們必須接受的，微觀才是我們有所作為的地方”。