〈醫療科技展開展〉工研院進攻精準醫療 林啟萬：「以人為本」才能加速產業興起

2018 醫療器材展今 (29) 日開幕，工研院也一同共襄盛舉，在「工研院專館」中展現 18 項從預防、精確診斷、到精準治療的跨領域全方位醫療照護技術，工研院生醫所所長林啟萬指出，近年來「以人為本」的健康照護觀念逐漸被重視，也加速驅動個人精準醫療與智慧診療醫材產業的興起。



這一次的醫療照護技術，涵蓋了放射腫瘤科、內外科、眼科、檢驗、醫美等領域，其中，較特別的是多孔型與緻密型生物可降解膜片，可降低患者疼痛、避免組織沾黏感染，一般用於氣胸、惡性肋膜積水等肋膜疾病病患，「生物可降解膜片」高階植入式醫材，具有生物可分解與可承受手術強度的特性，多孔型可以微創方式應用於胸肋膜沾黏手術，可以避免患者劇烈疼痛、防止肺葉再次坍塌，也避免傷口感染與組織沾黏風險，現已進入人體臨床試驗。

除此之外，智能化手持超音波影像系統、影像導引超音波溶脂系統與細胞試量產平台也都是亮點之一，尤其是細胞試量產平台長期發展再生醫學，不但研發高效增殖人類間質幹細胞無血清培養基，近年來又研發了讓細胞穩定成長、大量繁殖的細胞反應器，可繁殖品質穩定、數量足夠的細胞，因此如今已成功應用於 20 多例臨床寵物案例，讓許多毛小孩能夠重新走動，未來可望應用於人體，搶攻 2020 年全世界再生醫學市場新台幣兩兆元商機，擁有極高「含金量」。

因應數位科技與大數據的導入，生醫產業越來越「智慧化」，工研院也期望能夠發展系統化解決方案，在生醫產業盡一份力。

