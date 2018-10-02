超眾收購題材強悍飆漲停一價到底 委買高掛逾2萬 帶動族群走揚

散熱模組廠超眾 (6230-TW) 明 (3) 日起將被日本電產 (Nidec Corporation) 公開收購最少 33%、最多 48% 股權，每股收購價 108 元，較昨 (1) 日收盤價 93.9 元溢價約 15%，今日早盤直奔漲停 103 元，並鎖至收盤，終場委買高掛 2.1 萬多張，重返百元關卡，也帶動同族群股價同步上攻。

超眾昨 (1) 日傍晚公告，日本電產將自 10 月 3 日起至 11 月 21 日公開收購公司普桶股，每股收購價 108 元，最低 2883.87 萬股，占超眾已發行股份 33.4%，收購上限 4144.48 萬股，占超眾股份 48%。

收購消息一出，超眾今日股價受激勵大漲，股價直奔漲停至收盤，散熱族群也同步上攻，力致 (3483-TW) 同步漲停來到 23 元，雙鴻 (3324-TW) 也有逾 5% 的漲幅，終場以 58.3 作收。

據日本電產官網的新聞稿指出，併購超眾的主因，主要是近來工業領域對散熱和冷卻的規格要求更加嚴格，因應客戶要求，將提高自身的散熱和散熱質量，為客戶提供增值服務。

日本電產表示，超眾在散熱器、熱管等散熱模組領域有很強的技術，希望通過收購與超眾合作，改善熱管理技術與開發能力，並透過將電機產品與超眾散熱模組結合，提供客戶更佳散熱解決方案。