〈機構報告〉IDC：至2020年 日本AI伺服器數量估成長3.6倍

IDC 在週三 (28 日) 發表了，設置於日本國內資料中心 (Data Center) 的 AI 系統 (AI System) 預測數字。這個數字，是根據統計設置在日本國內資料中心，適用於 AI 運算、安裝有 GPU 的高性能伺服器的機櫃數量所得到的結果。

IDC 的預測結果顯示，到了 2018 年底，設置於日本國內資料中心的 AI 系統的伺服器機櫃數量為 3,141 座，2022 年底時估計大幅增加至 11,179 座，成長幅度高達 3.6 倍。

設置於日本國內資料中心 AI 系統機架數量預測 (圖片來源：IDC 官網)

預計會有愈來愈多人使用 AI 初創企業之服務，如 Google、 AWS 所提供的雲端型 AI 服務，設置在商用資訊中心的 AI 系統也將日益增加。同時，將實際的商業數據活用在 AI 系統上的製造業與服務業日增，把系統設置在企業內部資料中心的情形也可能變多。這也是因為部分企業，對於把敏感的顧客情報、機密資料放到雲端上處理有所抗拒的緣故。

AI 系統在機器學習階段時，將消耗大量電力，並產生大量熱能的傾向。在 2018 年，AI 系統約占資料中心整體耗電量的 1.3%；而預測到了 2022 年，耗電量更將攀抵 4.8%。

在日本國內，新設的資料中心的電力容量有增加的傾向，這也是為了應付 AI 系統的用電需求；而在今後，則是有必要強化資訊中心的冷卻系統能力。過去的空調設備除了冷卻能力不足，消耗的電量也可能過大。IDC Japan 的 Service Research Manager 伊藤未明表示，「為革新冷卻方式，像是使用冷卻液來取代冷卻水的散熱方法等，需要趕快進行各種實驗檢證」。