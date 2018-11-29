〈機構報告〉IDC：至2020年 日本AI伺服器數量估成長3.6倍

IDC 在週三 (28 日) 發表了，設置於日本國內資料中心 (Data Center) 的 AI 系統 (AI System) 預測數字。這個數字，是根據統計設置在日本國內資料中心，適用於 AI 運算、安裝有 GPU 的高性能伺服器的機櫃數量所得到的結果。
IDC 的預測結果顯示，到了 2018 年底，設置於日本國內資料中心的 AI 系統的伺服器機櫃數量為 3,141 座，2022 年底時估計大幅增加至 11,179 座，成長幅度高達 3.6 倍。
預計會有愈來愈多人使用 AI 初創企業之服務，如 Google、 AWS 所提供的雲端型 AI 服務，設置在商用資訊中心的 AI 系統也將日益增加。同時，將實際的商業數據活用在 AI 系統上的製造業與服務業日增，把系統設置在企業內部資料中心的情形也可能變多。這也是因為部分企業，對於把敏感的顧客情報、機密資料放到雲端上處理有所抗拒的緣故。
AI 系統在機器學習階段時，將消耗大量電力，並產生大量熱能的傾向。在 2018 年，AI 系統約占資料中心整體耗電量的 1.3%；而預測到了 2022 年，耗電量更將攀抵 4.8%。
在日本國內，新設的資料中心的電力容量有增加的傾向，這也是為了應付 AI 系統的用電需求；而在今後，則是有必要強化資訊中心的冷卻系統能力。過去的空調設備除了冷卻能力不足，消耗的電量也可能過大。IDC Japan 的 Service Research Manager 伊藤未明表示，「為革新冷卻方式，像是使用冷卻液來取代冷卻水的散熱方法等，需要趕快進行各種實驗檢證」。