元太、浙江樂普攜手 發展電子紙產品應用及市場

電子紙大廠元太科技 (8069)28 日宣佈，與浙江樂普顯示科技進行業務策略合作，共同推展電子紙產品應用及市場。元太將以具競爭力的採購條件取得 7.5 代 TFT 玻璃背板，共同發展大型工控電子紙顯示螢幕，並深化合作電子紙薄膜及電子紙模組組裝的業務。浙江樂普公司是由廣州新視界光電科技有限公司、廣東晶晟投資發展有限公司、寧波保稅區巨杉投資管理有限公司及自然人共同投資設立的新設公司，將於寧波市鄞州區投資開發的高世代 TFT 電子紙生產基地，該公司將採用先進 TFT 技術建設高世代 TFT 背板生產線，生產玻璃基板，用於生產物聯網、大尺寸應用的高端電子紙產品。



元太科技總經理李政昊表示，元太科技致力於以最先進的技術，提供全球知名品牌及製造商耐用、低耗電的電子紙薄膜及模組，協助客戶開發新產品、創造新市場，並持續拓展電子紙的多元化應用。



本次與浙江樂普的業務策略合作，將能為雙方帶來優勢互補。元太將能以友好優惠且具有競爭力的採購條件取得 7.5 代 TFT 玻璃背板，與浙江樂普共同發展大型工控電子紙顯示螢幕，雙方也將深化合作電子紙薄膜及電子紙模組組裝的業務，攜手推展電子紙產品應用及市場之發展。